「這1物」顧血管又補鈣！營養師授「4招」吃出高效營養
生活中心／林依蓉報導
許多人對納豆的第一印象評價兩極，不喜歡的人常因為它的「黏」與「臭」而避開。然而，這個味道獨特的發酵食物，竟被譽為「長壽的祕密武器」。臉書粉專「健康多1點」近期發文指出，納豆富含關鍵的「納豆激酶」與「維生素K2」，前者能有效維護血管健康，後者則有助於鈣質正常吸收以強化骨骼。因此，食用納豆不只是補充優質植物蛋白，更能同時照顧人體的循環、骨骼與代謝3大系統，是能達到「一盒多效」的營養食物。
營養師高敏敏曾發文指出，納豆具備豐富的益生菌與好菌，助於腸道維持健康。（圖／翻攝自臉書「高敏敏 營養師」）
提到納豆，許多人第一反應往往不是「健康」，而是它「黏、臭、怪味道」的特殊口感和氣味。然而，這個歷史悠久的發酵食物，在日本卻被譽為「長壽的祕密武器」。臉書粉專「健康多1點」近期發文指出，在日本長壽村的飲食調查中，納豆是反覆出現的共同飲食習慣之一。納豆的歷史可追溯到千年前的日本，當時人們在保存黃豆的過程中，讓煮熟的豆子意外接觸到枯草桿菌，這項經典的發酵技術就此誕生，並使黃豆的營養價值大幅提升。納豆之所以營養豐富，主要歸功於其2種關鍵成分「納豆激酶」與「維生素K2」，前者能維護血管健康，後者則有助於鈣質吸收、強化骨骼。因此，納豆不只能補充植物蛋白，還能同時照顧到人體的循環、骨骼與代謝3大系統。過去營養師高敏敏也曾發文指出，以每100公克的納豆為例，熱量約為180大卡，蛋白質含量就高達15公克，相當於2份多的肉，對健身族與減脂族都相當友善。此外，納豆本身還具備豐富的益生菌與好菌，有助於腸道維持健康，每天1小盒納豆，能有效幫助腸道菌叢維持平衡，是維持健康的良好選擇。
納豆並非吃越多越好，選擇與攝取方式也很重要。（示意圖／翻攝自Pixabay）
儘管納豆好處眾多，「健康多1點」粉專與高敏敏營養師都提醒民眾，納豆並非吃越多越好，選擇與攝取方式也很重要。只要掌握以下4個簡單的食用原則，就能將納豆變成高效率、低成本的健康投資。
一、每日1小盒即可，不必過量。
二、切勿高溫加熱，以免破壞納豆激酶的活性。
三、選擇成分越單純越好，避免加工醬包或過多糖分
四、正在使用抗凝血藥物者，務必先諮詢專業醫師。
原文出處：日長壽村常吃「這1物」被譽健康密碼？營養師授「4吃法」：顧心血管又補鈣
