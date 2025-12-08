「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒

雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。

有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱

▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）

這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表

•麻辣鍋 810 kcal

•起司牛奶鍋 305 kcal

廣告 廣告

•酸菜白肉鍋 375 kcal

•番茄鍋 415 kcal

•叻沙鍋 412 kcal

•沙茶鍋 285 kcal

▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）

想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉

•牛奶鍋 210 kcal

•南瓜鍋 165 kcal

•藥膳鍋 170 kcal

•石頭鍋 160 kcal

•泡菜鍋 160 kcal

▲綠燈區（負擔較低，優先選）

這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇

•昆布鍋 35 kcal

•菌菇鍋 80 kcal

•胡椒豚骨鍋 93 kcal

•酸白菜鍋 95 kcal

•味噌鍋 75 kcal

•白開水鍋 0 kcal

這樣吃 減少負擔

營養師高敏敏補充，很多人以為番茄鍋屬於清爽蔬菜湯，但其實有些店家會先用油炒番茄，還會加入奶油、糖或番茄醬調味，讓湯頭更濃郁卻也藏著高熱量。建議選擇湯色清澈、浮油少的版本 才能真正喝得健康又安心。

高敏敏提醒，吃鍋關鍵在於怎麼選、怎麼吃。建議以蔬菜為主角，多加入高纖維的葉菜、菇類、豆腐，能幫助油脂代謝、促進腸胃蠕動。肉類選擇瘦肉或海鮮類，不僅熱量更低，也能減少飽和脂肪攝取；另外，火鍋料盡量少吃加工品，像貢丸、魚漿、火鍋餃等都容易藏鈉藏油；吃鍋時搭配白開水或無糖茶，取代含糖飲料。如此一來，享受美味的同時，也能維持好體態與健康！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·火鍋菜盤「這6種都不是菜」是澱粉！營養師揭陷阱 吃了飯量就要減少

·火鍋料結霜不新鮮？專家解答了 這1樣食材下鍋前最好再次清洗