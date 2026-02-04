這10年是台灣最慘世代？遭網酸：講反了吧！

生活中心／李筱舲報導



時代不斷更迭，每個世代都有其專屬的挑戰與掙扎。近日，有網友在PTT發文表示：「75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？」並提到這段時間出生的人，剛好面臨產業西進、起薪低迷及教改制度不斷改動的階段。貼文曝光後，隨即在網路上引發討論。





一名網友日前在PTT詢問「75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？」。（圖／翻攝自PTT）





一名網友日前在PTT以「75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？」為題，發文寫到：75～85年出生的人，成年時剛好是95～105年，那個時候正是產業不斷西進、考公職正夯，媒體每天報22k，同時幾乎每升學一次就改課綱的年代，無論在學校教育、社會經濟方面都是台灣被唱衰、對岸被捧上天的時代…」並表示自己也是這一年代的人，讓他忍不住詢問「這一代的人是最慘的嗎？」。

文章引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

各世代都有苦衷？網議：65到115年次都很慘，只有炒房者才爽

文章曝光後，引發許多同年齡層網友的共鳴，留言表示：「體感7尾8初最慘」、「75的，我覺得有好有壞，我們經歷時代的變遷什麼都體會過」、「75附近真的是生錯年代無誤」、「7年級是被新課綱荼毒世代」、「我就是7年級頭，慘，買不起房」；不過也有網友持不同意見：「還好吧，倒覺得後面的更慘，有的正要開始上班遇疫情，整個被迫轉型」、「五六年級都不會這樣說，也只有七年級會覺得只有自己遇到衰退」、「65到115年次都很慘」、「88年路過覺得慘，早一點出生，投資股票、炒房實在爽」、「講反了吧，最爽世代吧？買房或是買股都能輕鬆翻倍的世代還不夠爽」。

