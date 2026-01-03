這15城市或國家 讓女性獨旅者輕鬆安全上路
獨自旅行或許是令人生畏的體驗，但旅遊與休閒（Travel+Leisure）網站撰稿人曼塞爾（Lydia Mansel）卻樂在其中。她表示，身為女性獨自旅行仍需事前研究、周全準備與時刻保持警覺；她在行前一定先下載離線地圖、攜帶充飽的行動電源，以及和親友分享定位資訊。
Road Scholar網站項目總監哈特妮（Maeve Hartney）說，務必讓家人掌握你的完整行程表，包含飯店聯絡方式及旅途中可協助聯繫的其他聯絡人；她同時建議盡量輕裝上路，既能保持行動靈活、自行管理行李，也能更敏銳察覺周遭動態。
儘管這些準備稍嫌繁瑣，但絕對值得。旅遊攝影師伯恩斯（Lisa Michele Burns）指出，當學會擁抱獨自旅行的自由與美好時，便能展開令人驚嘆的體驗，深入感知周遭世界，並大幅提高自信。
選擇合適目的地能讓獨行更輕鬆，以下是她們選出的15個最佳去處：
哥斯大黎加
哥斯大黎加是哈特妮的首選，歸因於幾項關鍵因素。她說，當地的飯店對獨行旅客極為方便，提供更多單人房或優惠，且以低犯罪率、觀光區警力部署及友善平和的文化著稱。若行程允許，建議避開首都聖荷西（San José），轉往更適合女性獨旅的拉福圖納（La Fortuna）、蒙特維德（Monteverde）、瓜納卡斯特（Guanacaste）等地。
冰島雷克雅維克
伯恩斯表示，冰島是全球最安全的旅遊目的地之一，對追求壯麗景觀與戶外體驗的女性獨行者是絕佳選擇；可選擇以雷克雅維克為基地參加一日遊；租車沿環島公路或南部海岸自駕，飽覽冰川、火山與黑沙灘；或參加多日遊行程。儘管是冰島最大城市，當地犯罪率仍維持低水平，且擁有眾多適合獨處的活動，如泡地熱溫泉、步行導覽等。
英國巴斯
儘管倫敦常被譽為女性獨旅勝地，但曼塞爾發現從帕丁頓車站搭乘短程火車即可抵達更理想的選擇：影集「柏捷頓家族」（Bridgerton）與電影「勸服」（Persuasion）中皆在此取景的巴斯。這座以喬治亞式建築與羅馬浴場聞名的小城，不僅風景如畫，密集的市區更讓人能以一兩天徒步暢遊。曼塞爾曾在此短暫生活，深感其安全、友善且交通便利。
加拿大魁北克市
哈特妮說，那些稍遜於首府、但同樣迷人的次級城市，永遠是獨行旅客的絕佳選擇。以魁北克市為例，她形容這座小城「極適合步行且動線清晰」，且多數必訪景點都集中在小範圍區域內；可花一整天探索世界遺產魁北克舊城區，在迷人的咖啡館享用咖啡與糕點，再輕鬆造訪博物館。由於法語是當地主要語言，哈特妮建議事先下載翻譯應用程式備用。
紐西蘭南島
若計劃獨自前往國外公路旅行卻猶豫該選何處時，伯恩斯推薦紐西蘭，尤其是南島。她表示，曾多次獨自遊歷南島，最愛那滿滿的活力感；白天在山頂健行、躍入高山湖泊，夜晚卻能輕鬆回到舒適的旅館與城鎮。對初次獨自旅行、渴望冒險與奢華體驗兼顧者而言，這裡皆能滿足需求。
紐約市
紐約市是主要大都會中最容易探索的城市之一，哈特妮指出，這得益於其空間規劃與便捷的公共交通與計程車；紐約市也以「不夜城」的氛圍，為夜間用餐或觀賞表演的旅客帶來便利。哈特妮年輕時曾在曼哈頓居住數年，當時她最愛的獨處活動包括漫步高線公園、參觀惠特尼美術館，以及穿梭Bleecker街的各家商店。
法國普羅旺斯
若習慣租車自駕，在同樣左駕的法國將可展開一段穿越南法風光的難忘之旅。伯恩斯指出，普羅旺斯遍布風景優美的古村落、露天市集，兼具海岸與山地景觀；白天盡情探索後，夜晚則能安歇放鬆。在4至5月與9至10月的淡季，遊客較少，租車與住宿費用也更為經濟。
瑞士
瑞士在眾多方面表現優異，全球知名的公共交通系統、乾淨環境及低犯罪率，更讓女性獨旅者可安心探索。因特拉肯（Interlaken）周邊及阿爾卑斯山麓的小鎮與童話般村莊，多數地點可搭乘火車或巴士，無需租車即可前往；而策馬特（Zermatt）與溫根（Wengen）等地區甚至禁行車輛。不過，在人潮擁擠的交通樞紐與觀光區仍需提高警覺，扒竊在此類場所較為常見。
日本東京
獨自遊歷東京這類大都市，曼塞爾說，儘管形單影隻，卻被數百萬人群環繞，總能獲得某種程度的安心感。東京的安全備受好評，觀光區的標示多有英文，地鐵與鐵路的效率更是無敵；更別說餐廳吧檯座位設計，便於獨自用餐，完全體現日本待客與禮儀文化。
喬治亞州薩凡納
曼塞爾走遍南方各主要城市，在她看來薩凡納絕對是女性獨旅的最佳選擇。這座寧靜而緊密的城市，能讓人隨心所欲地探索。無論是熱中藝術、骨董、歷史、自然或攝影，這裡皆有豐富的活動，可隨興安排行程。在綠意盎然的公共廣場、公園與花園中度過寧靜午後，參加幽靈之旅，或帶本書到鄰近咖啡館品讀。
義大利
哈特妮表示，義大利各地風情迥異，讓人想反覆探索不同城市與區域；鐵路系統在歐洲亦屬佼佼者，移動極為便利，羅馬、米蘭與佛羅倫斯等大城市皆是理想選擇。她曾在米蘭獨自度過24小時，強烈推薦埃馬努埃萊二世拱廊（Galleria Vittorio Emanuele II），並在聖母大教堂周邊漫步時享用義式冰淇淋。威尼斯是近日她獨自造訪的另一城市，沒有同伴或跟團，穿梭聖馬可廣場人潮更輕鬆許多。
蘇格蘭愛丁堡
曼塞爾說，適合獨旅的目的地需具備三大特質：高效的公共交通、適合步行的市中心，以及眾多的旅遊社群，而愛丁堡即融合了這三項優點。抵達這座蘇格蘭城市後，搭乘機場直達市中心的電車，在王子街下車即可飽覽城堡全景。從此處出發，多數主要景點皆可步行抵達；只需準備舒適的鞋子，因愛丁堡的石板街道多上下起伏。當地亦匯集全球旅客，若需結伴同行，相對容易結識其他旅人。
芬蘭赫爾辛基
芬蘭屢獲全球最安全國家榮譽，赫爾辛基尤其適合女性獨行旅客。如同多數歐洲城市，當地交通便捷，既可隨心漫步，或搭公車、電車與渡輪等公共運輸；亦可選擇租用單車，沿著市區車道暢遊，或深入探索步行難以到達的區域，如行經建築師阿爾托（Alvar Aalto）故居、迪德里克森（Didrichsen）美術館、赫爾辛基大教堂、基亞斯瑪（Kiasma）當代藝術博物館等必訪景點。曼塞爾說，她總以最愛的獨處活動三溫暖，為旅程畫下句點。
奧地利維也納
維也納咖啡館文化被聯合國教科文組織（UNESCO）列為非物質文化遺產，堪稱為獨行旅人打造的天堂。該組織描述，這些咖啡館被視為「時間與空間俱可消磨，但帳單獨列咖啡費用」的場所，顧客可隨心所欲停留多久。歷史上，人們在此閱讀、寫作、交流思想，獨旅女性亦能延續這份傳統。維也納屢獲「經濟學人」評選為全球宜居城市，奧地利的全球和平指數更排名第四。
愛爾蘭都柏林
都柏林擁有完美獨旅的一切要素：溫馨的酒吧與咖啡館、可靠的公共交通、緊密的城市規劃，以及眾多可依個人步調探索的文化景點。身為UNESCO「文學之都」，更對愛書人充滿吸引力；不妨造訪愛爾蘭作家中心與喬伊斯（James Joyce）中心等文化景點。在盡覽知名景點三一學院圖書館（Trinity College Library）、聖史蒂芬綠地（St. Stephen's Green）、都柏林城堡後，可以都柏林為基地，展開一日遊前往海濱、或探訪鄰近鄉野。
