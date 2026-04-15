這18萬別忘了！ 財政部親授「房租節稅秘笈」 申報門檻一次看





財政部提醒租屋族，申報114年度綜合所得稅時，房屋租金支出已正式轉為「特別扣除額」，不論採標準或列舉扣除都能適用。只要符合無自有住宅、自住且未達排富門檻等要件，全年租金支出扣除政府補助後的餘額，每申報戶最高可扣除18萬元，助民眾精省稅金。

租金轉列特別扣除減稅更有感

根據財政部最新宣導資訊，自114年度起，房屋租金支出正式列入特別扣除額項目。這項變更對廣大租屋族而言是一大福音，因為過去租金支出僅能與保險費、醫藥費等項目併入「列舉扣除額」計算，若民眾選擇「標準扣除額」便無法享受減稅優化；調整後，納稅義務人、配偶或受扶養直系親屬的租金支出，只要扣除已領取的政府補助，其餘額皆可獨立申報，每申報戶每年最高限額達18萬元。

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申報三大門檻與排富條款

想要順利申報租金特別扣除額，必須同時滿足3項核心要件。首要條件是納稅義務人、配偶及受扶養直系親屬在我國境內需「無自有房屋」。其次，租賃之房屋必須確實供「自住」使用，不得作為營業或執行業務場所。最後則需留意排富規定，若114年度綜所稅適用稅率在20%以上、股利採28%單一稅率分開計稅，或基本所得額超過750萬元者，則不適用此項扣除額。

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無自有房屋的5項彈性認定

為了顧及民眾實際居住需求，財政部在定義「無自有房屋」時提供五項彈性認定。除了因政府公告拆遷或房屋損毀面積達五成需修復外，若繼承取得的房屋為與他人共有且沒有全部持分，或因就業、就學、就醫等需求必須在異地租屋，且原本持有的房屋僅有一間並供自住、非營業使用者，皆能列入申報範圍。此外，符合特定分居認定標準的配偶，其名下持有的房屋也能在特定條件下獲得豁免。

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網路報稅操作與文件準備

民眾在進行網路或手機報稅時，可於步驟三的「特別扣除額」頁面中，點選「增修房屋租金支出明細資料」，輸入承租人、出租人姓名身分證字號、租賃期間及實際給付租金等資訊。財政部特別提醒，申報後務必檢附相關證明文件，包含租賃契約書影本、ATM轉帳或匯款明細等支付證明影本。若未設籍在租屋處，則需另外提供自住切結書或於承租地址辦竣戶籍登記。若符合前述五種例外情形，則需依據分類提供如在職證明、學生證影本或法院裁定書等補充資料。

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（封面示意圖／AI生成）

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