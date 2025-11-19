這2人跟進央視「禁日令」！網揪「共同點」狠打臉

娛樂中心／于士宸報導

日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場鮮明；此舉讓中國外交部相當不滿，14日急發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，使中日關係瞬間緊繃。對此，央視新聞昨（18）日在微博再度發聲，祭出「忘戰必危、好戰必亡」口號，強調絕不允許日本軍國主義復活。沒想到，台灣藝人吳克群與中國網紅周揚青也迅速跟進，雙雙在微博轉貼央視貼文、表態支持，引發兩岸網友熱議。更有眼尖網友發現，兩人有「1共同點」，狠狠打臉附和行為。

吳克群、周揚青跟進央視「禁日令」！網揪2人「1共同點」狠打臉了

吳克群、周揚青跟進央視「禁日令」！網揪2人「1共同點」狠打臉了

吳克群、周揚青跟進央視「禁日令」！網揪2人「1共同點」狠打臉了

《央視新聞》官方帳號昨日在微博發文，針對日本首相高市早苗「台灣有事」說法予以駁斥，表示昔日日本軍國主義發動的侵略戰爭給亞洲和世界帶來深重災難，並高喊「忘戰必危、好戰必亡」口號，警告日方「歷史的教訓不能忘卻，不可歪曲，更不容抹殺」。《央視新聞》接著表示，「今天，我們絕不允許日本軍國主義覆活，絕不允許任何人挑戰戰後國際秩序，絕不允許世界和平穩定再遭破壞！」，更呼籲民眾多多轉發貼文、Hashtag「絕不允許日本軍國主義復活」。沒想到，台灣藝人吳克群不到一小時立刻轉發央視貼文，並寫下「歷史的教訓不能忘卻，不可歪曲，更不容抹殺」。貼文曝光後引起台灣網友炸鍋，紛紛挖出他昔日曾多次前往日本旅遊、街拍的照片，不僅如此他還曾與女星黑嘉嘉在澀谷街頭拍MV，讓大批網友看了直搖頭。





吳克群遭網友抓包曾多次前往日本旅遊、街拍的照片。（圖／翻攝自Dcard）









周揚青曾在東京街頭擺拍，從輕便穿著不難看出她是去旅遊。（圖／翻攝自周揚青IG）





至於周揚青則是在20分鐘內轉發央視貼文，並寫道：「歷史的教訓不容抹殺」。諷刺的是，他同樣也遭網友揪出多次前往日本吃美食、街拍的照片，消息曝光後掀起一陣討論。

