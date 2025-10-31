這2大佬出手勸新壽？議員：40億分手費合理

▲外傳張忠謀、施振榮出手勸新壽，台北市議員曾獻瑩認為分手費合理，並直言大企業不應被勸才放手。（圖／曾獻瑩提供）

[NOWnews今日新聞] 台北市北士科T17、T18基地確定將迎來輝達（NVIDIA）台灣總部落腳，針對新光人壽與北市府協商的「分手費」金額，台北市議員曾獻瑩表示，總額約40億元屬合理範圍，符合市府原先估算的成本。

新壽於10月30日向北市府報價初步成本，包括已繳權利金與租金共32億元，以及設計、監測等部分已施作項目約8億元，合計約40億元。曾獻瑩指出，這樣的金額與市府原先預估的5至8億元成本相符，加上前期繳納的權利金租金，整體來看屬於合理範圍。

曾獻瑩表示，市府應依法審核新壽提出的成本明細與憑證，確保程序公開透明，讓社會信任市府在輝達進駐案中的處理過程。

針對外傳新壽是在張忠謀、施振榮等科技界大老勸說下才願意放手，曾獻瑩直言：「如果是真的，真的太丟臉了。」他強調，國內大型企業應該明白什麼才是對台灣最好的選擇，應主動為國家長遠利益著想，而非被勸才行動。

