這2大咖也演《世紀血案》卻不道歉！臉書遭網洗版

改編自1980年「林宅血案」的電影《世紀血案》近日爭議不斷，除了劇組未獲林義雄家屬授權、導演被起底是當年警總發言人的後代，參演的女星李千娜的失言風波，更是引發全民怒火，當天出席記者會的藝人們也紛紛出面致歉。不過，就有眼尖網友發現，同樣出演該部電影「這2人」卻遲遲保持沉默，痛批「要道歉了沒？」。





「這2大咖」也演《世紀血案》卻神隱不道歉！臉書遭網洗版轟：一篇聲明也沒有

改編真實事件「林宅血案」的電影，還沒上映就屢爆爭議。（圖／民視新聞資料照）





回顧整起事件，在一星期前的《世紀血案》殺青記者會中，李千娜脫口稱「我覺得如果大家都是上網查這件事情，永遠都會活在恐懼當下，那如果重啟，可能會重新翻整這件事情，好像不是那麼嚴重，或者沒那麼恐怖，那又重新給了一個答案」。除上述發言惹怒網友外，該作導演徐琨華被爆未經林義雄同意翻拍爭議，此外他的身分相當特殊，其祖父徐梅鄰正是「林宅血案」當年，警備總部的發言人。

李千娜（左3）脫口稱「好像不是那麼嚴重」遭炎上。（圖／民視新聞資料照）

李千娜（左3）脫口稱「好像不是那麼嚴重」遭炎上。（圖／民視新聞資料照）





事後李千娜火速發聲明致歉，並表示會將片酬全數捐出，其餘包括夏騰宏、楊小黎、簡嫚書、黃河，也都陸續發文向大眾致歉，其中寇世勳則是在8日才終於發文致歉。不過，就有眼尖網友發現，男星Junior（韓宜邦）與女星夏語心雖沒有出席該場記者會，但也同樣名列演出名單，卻到現在都沒有對此發聲。

「這2大咖」也演《世紀血案》卻神隱不道歉！臉書遭網洗版轟：一篇聲明也沒有

男星Junior（左）與女星夏語心（右）雖沒有出席該場記者會，但也同在演出名單，卻並未對此發聲。（圖／翻攝自Junior、夏與心臉書）





正因如此，2人社群不斷遭到網友洗版，其中又以夏與心的留言區最為猛烈，不斷被炮轟「要道歉了沒？」、「為了錢…在人家傷口撒鹽好嗎？你家人知道嗎？」、「妳不是有演嗎？怎麼好像沒妳的事？假ㄧ下道歉也不會！」、「直接神隱」、「連一篇道歉聲明也沒有？」、「多讀點書和記得道歉」。

夏與心臉書遭網友洗版攻擊。（圖／翻攝自夏與心臉書）

夏與心臉書遭網友洗版攻擊。（圖／翻攝自夏與心臉書）





