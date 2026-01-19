「這2年齡」會斷崖式衰老！研究：「這樣吃」抗老化、防癌、防糖尿病

記者施春美／台北報導

醫師蕭捷健表示，人可藉由良好的飲食方式來抗老化、預防糖尿病。（示意圖／pexels）

健康老化是重要課題，醫師蕭捷健表示，研究發現，人會在44歲、60歲時出現斷崖式衰老。44歲起容易快速發胖；60歲後因澱粉代謝力與免疫力降低，是罹患第2型糖尿病的爆發點，也容易因一場感冒而誘發重病。他表示，若想抗老可調整飲食，44歲每餐吃進巴掌大的蛋白質，60歲後則應天天吃堅果、魚油等抗發炎的食物。

減重醫師蕭捷健在其臉書表示，根據美國史丹佛大學學者發表在《Nature Aging》（自然老化）的一項研究，證明優雅地老去這句話是童話。人們主要有2波斷崖式老化，第一波在約44歲時，第二波在約60歲，這2波的老化速度都相當猛烈。

醫師蕭捷健表示，最新研究指出，老化不是緩慢發生，而是在人44歲左右，毫無預警地快速發生。（圖／取自蕭捷健的臉書)

蕭捷健指出，研究人員追蹤108位成年人，追蹤其體內13萬5239種生物特徵，分析人類在何時老化得最為快速。結果發現，人體內只有6.6%的分子是乖乖線性老化，其餘分子則在44歲和60歲時集體罷工。這2波老化不只外表變老，基礎代謝率、胰島素敏感性，也跟著快速變差。

44歲起脂肪、酒精代謝力變差

蕭捷健表示，科學家透過演算法發現，人在44歲時，負責脂質代謝和酒精與咖啡因代謝路徑的分子會集體罷工，即使已少吃，仍會變胖，酒量大不如前，膠原蛋白跟彈性蛋白，也在此時走下坡。

因應之道：執行精準碳水循環飲食法，由於脂質代謝罷工，低碳日多吃Omega-3 脂肪酸幫助血管抗發炎；高碳日則要運動，且每一餐都要吃進手掌大的蛋白質食物。

60歲後免疫力與澱粉代謝力降低

蕭捷健表示，60歲後人體免疫調節開始變差，這就是年長者感冒後容易惡化；此外，碳水化合物代謝路徑也會出現劇變，常成為第2型糖尿病的爆發點。

因應之道：進食順序改成菜、肉、飯，以因應血糖代謝能力變弱，此外，每天來一把堅果、魚油、6個拳頭大小的各色蔬菜，都有助於延緩衰老的速度。

