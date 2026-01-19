「這2年齡」會斷崖式衰老！研究：「這樣吃」抗老化、防癌、防糖尿病
記者施春美／台北報導
健康老化是重要課題，醫師蕭捷健表示，研究發現，人會在44歲、60歲時出現斷崖式衰老。44歲起容易快速發胖；60歲後因澱粉代謝力與免疫力降低，是罹患第2型糖尿病的爆發點，也容易因一場感冒而誘發重病。他表示，若想抗老可調整飲食，44歲每餐吃進巴掌大的蛋白質，60歲後則應天天吃堅果、魚油等抗發炎的食物。
減重醫師蕭捷健在其臉書表示，根據美國史丹佛大學學者發表在《Nature Aging》（自然老化）的一項研究，證明優雅地老去這句話是童話。人們主要有2波斷崖式老化，第一波在約44歲時，第二波在約60歲，這2波的老化速度都相當猛烈。
蕭捷健指出，研究人員追蹤108位成年人，追蹤其體內13萬5239種生物特徵，分析人類在何時老化得最為快速。結果發現，人體內只有6.6%的分子是乖乖線性老化，其餘分子則在44歲和60歲時集體罷工。這2波老化不只外表變老，基礎代謝率、胰島素敏感性，也跟著快速變差。
44歲起脂肪、酒精代謝力變差
蕭捷健表示，科學家透過演算法發現，人在44歲時，負責脂質代謝和酒精與咖啡因代謝路徑的分子會集體罷工，即使已少吃，仍會變胖，酒量大不如前，膠原蛋白跟彈性蛋白，也在此時走下坡。
因應之道：執行精準碳水循環飲食法，由於脂質代謝罷工，低碳日多吃Omega-3 脂肪酸幫助血管抗發炎；高碳日則要運動，且每一餐都要吃進手掌大的蛋白質食物。
60歲後免疫力與澱粉代謝力降低
蕭捷健表示，60歲後人體免疫調節開始變差，這就是年長者感冒後容易惡化；此外，碳水化合物代謝路徑也會出現劇變，常成為第2型糖尿病的爆發點。
因應之道：進食順序改成菜、肉、飯，以因應血糖代謝能力變弱，此外，每天來一把堅果、魚油、6個拳頭大小的各色蔬菜，都有助於延緩衰老的速度。
更多三立新聞網報導
不用靠算命！醫曝「5行為」看出能否長壽：走路慢慘了
高智商的人都有「這特質」！網驚呼：回答問題「1反應」害人嚇爆
這款菇＝補腦神物！研究：吃8週就讓人更聰明、不焦慮、睡得好
不是深綠葉菜！「1蔬菜」能防癌、護腦、穩血糖：要天天吃
其他人也在看
地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害更便秘 去皮也中
地瓜富含膳食纖維，一直給人「對腸道有益」的健康印象。但其實，若吃法不當，反而可能成為讓腸道疲勞的原因。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」整理出應該避免的地瓜吃法，並同時提供更友善腸道的調整建議。 為什麼地瓜有助腸道保養？ 地瓜同時含有水溶性膳食纖維與非水溶性膳食纖維，因此，將同時含有兩種膳食纖維的地瓜適量納入飲食中，確實有助於腸道健康。特別是排便不順的人，更可留意適度攝取。 ．水溶性膳食纖維：會在腸道中形成凝膠狀，使排便質地較柔軟，有助排便順暢，同時也是腸道中有益菌的養分來源，有助維持菌相平衡。．非水溶性膳食纖維：可刺激腸道蠕動，促進腸道運作，對調整排便節奏與腸道環境具有支持作用。 想把腸道保養效果發揮到最大 吃地瓜時要注意這3件事 1、避免與高油脂食物一起吃脂質相較於其他營養素，需要更長的消化時間，容易增加消化系統負擔。因此，即使地瓜本身有助腸道調整，若經過油炸，或搭配大量油脂、鮮奶油一起吃，反而可能讓腸道更吃力。像是地瓜糖葫蘆、地瓜天婦羅，或加入大量鮮奶油的地瓜甜點，都需特別留意。 2、去皮吃反而可惜地瓜的膳食纖維，特別集中在外皮部位。若想充分發揮腸道保養效果，去皮食用反而常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 28
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 1 天前 ・ 22
早上提神喝「咖啡or茶」比較好？專家揭曉答案 1情況喝了只會更焦慮
早餐或許是一天中最重要的一餐，但你的早晨飲料呢？大多數人會分成兩派：咖啡派與茶派。當然，也有人完全不喝咖啡或茶，選擇能量飲料、柳橙汁、汽水，或單純喝一杯水。那麼，早晨最好的選擇是什麼？對此，「delish」網站說明，答案並不單一。 咖啡與茶的效果一樣嗎？ 說實話，多數人早晨喝咖啡或茶，主要是為了咖啡因。這種天然的中樞神經興奮劑能提升大腦與神經系統的活躍度，讓你感覺更清醒、專注、警覺。但咖啡因過量可能導致焦慮與心悸等副作用。營養師 Lisa Andrews 表示：「每個人代謝咖啡因的速度不同，所以對專注、情緒與精力的影響也會有所差異。」營養師 Lauren Manaker 補充：「咖啡與茶都能提升專注與活力，但方式不同。」 ．咖啡：咖啡因含量較高，能帶來迅速且強烈的能量爆發，非常適合需要快速進入工作狀態的人，但也可能讓部分人感到焦躁不安。．茶：咖啡因含量較低，並含有胺基酸 L-茶胺酸（存在於綠茶與紅茶中），可降低壓力與焦慮。這種組合能帶來更平穩、持續的情緒與能量提升。 最健康的咖啡與茶喝法？ Manaker建議，想讓早晨飲品更健康，應減少添加糖與高熱量配料（如鮮奶油、糖漿）。 ．咖啡：最常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
看心梗20年，最怕病人天天吃這些！心臟科醫曝：這9食物「給錢也不吃」 吐司上榜
「很多病人明明有運動、也不抽菸，卻還是心臟出問題。」擁有20年臨床經驗的Sanjay Bhojraj心臟科醫師指出，真正被忽略的關鍵，往往不是生活習慣，而是每天看似無害的飲食選擇。他觀察到，許多標榜「低脂」、「植物性」、「對心臟好」的食物，實際上卻可能促進發炎、拉高血糖、長期傷害血管。以下是他根據多年治療心肌梗塞、動脈阻塞與代謝異常患者的經驗，整理出的 9 種他絕對不碰的食物。 1、含糖早餐穀片外表無害、包裝可愛，但本質幾乎是甜點。Sanjay Bhojraj直言：「早餐吃這個，等於在吃甜甜圈。」高糖會引發胰島素劇烈波動，長期加速代謝失衡與血管老化。．建議替代：鋼切燕麥＋莓果＋肉桂 2、加工冷切肉（火腿、培根、香腸）含有硝酸鹽與亞硝酸鹽，可能在體內轉化為有害物質，不只提高癌症風險，也會傷害血管、升高血壓。．建議替代：自行烤製的雞胸肉或火雞肉 3、汽水與能量飲料不只讓血糖飆升，還會過度刺激腎上腺、增加全身性發炎。「無糖版本」也不安全，人工甜味劑可能破壞腸道菌相，間接影響心臟健康。．建議替代：氣泡水加檸檬、無糖花草茶 4、油炸速食與夜市炸物高溫油炸常使用工業植物油，容易產生氧化物質，會嵌入常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
一家三代全罹食道癌！醫示警：都是這飲食習慣害的 5招預防癌體質
一名34歲男子發現自己吞嚥困難，到醫院檢查後確診食道癌。其實他一家三代先後確診食道癌，醫揭與他們的一種飲食習慣有關！ 一家三代全罹食道癌 根據中國媒體《北京時間》報導，來自河南的34歲張姓男子健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 1
臭豆腐其實很補？名醫一句話打臉「不健康迷思」
生活中心／吳宜庭報導發酵豆製品被認為有助健康，常見如味噌、納豆等，但其實台灣代表性小吃「臭豆腐」同樣具備營養價值。營養功能醫學專家、醫師劉博仁指出，臭豆腐是透過微生物分解蛋白質，產生特殊的氨基酸與風味物質，屬於發酵食品的一種，在華人飲食文化中佔有重要地位。只要選對吃法，臭豆腐不一定是不健康的象徵。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 9
不是吃魚！中醫點名「1種海鮮」更年期救星 補氣血、養肝去熱
天氣一熱，不少人就感覺身體燥熱、睡不好，甚至皮膚出現紅疹、月經不順，中醫指出，這些可能都是體質虛弱、腎氣不足的表現，尤其女性更年期前後，更易受影響。其實吃對海鮮，也能幫助滋陰補氣血。 中醫師余雅健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
上班族快看！「這樣吃三餐」才健康 醫：晚餐不是越清淡越好
正確飲食攸關健康。醫師黃軒表示，飲食應吃對時間、吃對比例，其中，早餐不要晚於上午9時，晚餐不要晚於晚上9時。「晚餐不是越清淡越好，而是不要太晚吃、不要吃太撐。」若上班族太晚吃、吃太飽，會影響睡眠、干擾胰島素、增加內臟脂肪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冬天喉嚨乾燥、腸胃不適？「煮過的蘋果」吃一個月，身體出現神奇變化
不少人在秋冬時節容易覺得口乾舌燥、腸胃卡卡，這時不妨嘗試以「煮蘋果」作為日常食療。做法簡單、味道溫和，連續食用一段時間後，部分人觀察到身體出現幾個變化，特別集中在腸胃、氣色與乾燥不適感。姊妹淘 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
紅白蘿蔔不能一起煮？ 中醫揭密紅蘿蔔最佳吃法
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 坊間常流傳不同飲食禁忌，常被提到的就是「紅白蘿蔔能不能一起煮」？中醫師解答，其實只要煮熟，紅蘿蔔中的分解酶就會被破壞，不必過度擔心；加上紅蘿蔔性質偏補、白蘿蔔偏清涼，搭配反而能取得平衡，一般家常湯品如紅白蘿蔔排骨湯，安心同煮、安心食用就好。 紅蘿蔔是國內極為常見的家常食材，無論炒菜、煲湯、燉肉、煎蛋、煮咖哩，甚至運用...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
青花菜怎麼煮？營養師建議「蒸煮5分鐘」 鎖住抗癌成分
青花菜是餐桌常見的蔬菜，具備抗氧化、抗發炎與排毒的作用，透過正確的烹調方式，就能保留更多營養與健康成份，營養師老辜在臉書分享，「蒸」青花菜是保存營養的最佳方式。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 發表留言
醫材商闖手術室代刀新影片流出 中榮重懲3醫：即日起「停刀」並拔官
台中榮民總醫院近日捲入手術室「密醫」執刀爭議，案情在18日有重大進展。疑因2023年7月醫材商代刀手術的新影片流出，中榮召開緊急院部會議後宣布，神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科醫師楊孟寅，及網紅醫師廖致翔採取嚴厲處分，即日起全面停止其手術業務，其中兩名身兼主管職的醫師遭到免除主管職務。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 8
沒症狀也中鏢！41歲女做公費電腦斷層 揪出肺癌一期
【記者黃泓哲／台北報導】早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，常常等到身體不適才發現，往往已錯過治療黃金期。41歲的陳小姐曾有長期吸菸史，在醫療團隊協助下成功戒菸近2年，雖然沒有任何不舒服，仍定期留意健康狀況。因符合政府公費低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢資格，她到台北慈濟醫院檢查，意外發現右肺有一顆約1.2公分的毛玻璃結節，後續轉介胸腔外科治療。壹蘋新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2
她天天補益生菌+大量青菜 肚子更脹、便秘更慘！醫曝元凶在這
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 一名50歲的女性上班族，幾乎每天都為腹脹所苦，特別是餐後症狀更為明顯，長期便秘的問題也在近一、兩年明顯惡化，甚至需要依賴瀉藥才能排便，於是刻意天天補充一般益生菌，並大量攝取蔬菜，沒想到症狀反而更明顯。醫師提醒，如果在身體消化能力不足、菌相失衡的情況之下，這些原本被認為健康的做法，反而會加重了腸道負擔。 該名女性上班族...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
94歲張忠謀靠木瓜養胃！醫推薦「奇異果、鳳梨」也有效
台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬透露，張忠謀每天早上固定食用1片木瓜，這個飲食習慣讓他的胃部疾病獲得顯著改善。醫師表示，木瓜、奇異果與鳳梨都含有天然酵素，有助促進腸胃健康。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
不用靠算命！醫曝「5行為」看出能否長壽：走路慢慘了
現代人追求長壽，醫師黃軒表示，人不需要等到 80 歲才知道自己能否長壽。因為身體從中壯年就能看出能否長壽的端倪，包括步速、握力、平衡、咀嚼、生活自理，可看出一個人的身體狀態。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發表留言
大家都忽略！站起來就喘、心悸？醫：「這疾病」專找女性 女比男多9倍
站起來就心悸、一下就累到不行，小心是姿勢性直立性心搏過速症候群。基因醫師張家銘指出，「坐著還好好的，一站起來，心跳卻突然衝很快，胸口悶、頭有點暈，整個人像被抽走力氣。」很多人遇到這種情況，其實很難形容，這種說不出口的不舒服，常常被忽略，也常常被自己壓下來。尤其這種狀況，特別常發生在女生身上。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 1
醫師自己絕對不吃！20種日常食品遭點名暗藏危機 香蕉、明太子都上榜
烤肉、明太子、香蕉、白飯、炸薯條，這些常見的美食其實暗藏危機，日本多名醫師近日在健康專書與訪談中直言，現代人習以為常的飲食，早已充滿看不見的風險，甚至可能在不知不覺中傷害身體，「我們每天在超市買的食物，並不等於安全。」醫師指出，關鍵並不在於是否完全禁食，而是要理解哪些東西「為什麼不能吃太多」。鏡報 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
《黑白大廚2》紅蘿蔔爆紅！中醫曝：生吃超NG「這樣煮」營養飆9成
《黑白大廚》第2季使紅蘿蔔料理蔚為話題。不過，紅蘿蔔若吃法不對，營養吸收率恐大打折扣。中醫表示，從營養學來說，紅蘿蔔中的β-胡蘿蔔素屬於脂溶性營養素，若生吃，吸收率只有約一成，但經過油脂烹調後，吸收率可提升到九成以上。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1