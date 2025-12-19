「這2時間」別立刻喝咖啡！專家示警 小心愈喝愈虛、還可能貧血

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

很多人每天早上、工作空檔，甚至飯後，都會不自覺地來一杯咖啡。韋恩的食農生活指出，咖啡常被認為有提神醒腦、抗氧化等健康好處，但其實「怎麼喝」很重要。如果飲用方式不當，反而可能影響鐵質吸收，增加「缺鐵性貧血」的風險。

阻礙鐵的吸收 關鍵元凶是「單寧」

中島由美醫師指出，關鍵在於咖啡中的「單寧」。單寧是一種多酚，入口會有澀感，具有抗氧化、緊實肌膚與預防慢性病的潛力，不只存在於咖啡，也常見於紅酒、茶與柿子中。然而，單寧會與食物中的鐵質結合，阻礙鐵的吸收，未被吸收的鐵質會直接排出體外。

缺鐵性貧血常見這些警訊 女性月經來潮更要注意

當鐵質不足時，可能出現頭痛、心悸、疲倦等不適。女性因為每月月經，更容易出現鐵質不足，若平時又經常喝咖啡，更需要留意飲用方式。醫師建議，為了不影響健康，每天咖啡攝取量以二到三杯為宜，避免過量，同時依自身狀況調整。

控制份量與時機 3個健康喝咖啡小訣竅

如果擔心貧血，但又很想享受咖啡，可以注意以下幾個重點：

第一、避免在餐前或餐後立刻喝咖啡：為了避免單寧影響鐵質吸收，建議與正餐錯開時間。特別是正在服用鐵劑的人，服藥前後三十分鐘內應避免喝咖啡，以免影響鐵劑效果。

第二、選擇深焙咖啡：焙煎時間較長的深焙咖啡，單寧含量往往較低，咖啡因也相對少一些，對身體負擔較小。

第三、善用低咖啡因或無咖啡因咖啡：雖然這類咖啡並非完全不含咖啡因，單寧也仍然存在，但能有效降低咖啡因攝取量，對於容易心悸或睡眠受影響的人，是較溫和的選擇。

總結來說，咖啡本身並非不健康，只要控制好飲用量與時間，依然可以享受它帶來的好處。但若喝得過多或時機不對，可能影響鐵質吸收，尤其女性更要留意。調整喝咖啡的習慣，才能喝得安心、喝得健康。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

