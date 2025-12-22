這3位大法官是蔡英文鐵桿！謝龍介爆：賴清德想予取予求沒這麼簡單

憲法法庭19日由5位大法官署名公布「114年憲判字第1號判決」，認定《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，但另有3位大法官提出不同意見書，直指憲法法庭未合法組成，判決無效。國民黨立委謝龍介今（22）日解讀此事件，認為賴清德什麼都不和解，還追殺英系人馬，而這3位提出不同意見的大法官是蔡英文的鐵桿支持者，不可能讓賴清德予取予求。

國民黨立委謝龍介。（圖／中天新聞）

根據新修正的《憲訴法》規定，大法官作成違憲宣告時，同意違憲的大法官不得低於9人，依法目前8位大法官無法作成違憲判決。即使依照舊版《憲訴法》第30條規定，判決應經大法官現有總額三分之二以上參與評議，現有大法官是8名，也就是必須有6名大法官參與評議。然而，此次憲法法庭僅由5位大法官署名公布判決，認為《憲訴法》修正條文違憲並立即失效，回到修法前狀況。

廣告 廣告

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提出不同意該判決的法律意見書，直指憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。謝龍介今日在《新聞大白話》節目中直言，大廈管理委員會、公司股東會，人數不足可以開會嗎？議會開會也有規定人數，這次大法官做了最差的解釋。

謝龍介表示，他可以預告，如果賴清德宣布戒嚴，大家不要覺得奇怪。他認為這次判決就在鋪陳，大法官連違背程序都可以做出裁判，沒有什麼事做不出來。

前總統蔡英文。（資料照／中天新聞）

謝龍介分析，賴清德什麼都不和解，還追殺英系，不同意的3位大法官是蔡英文鐵桿的，怎麼可能讓賴清德予取予求？況且這次5位大法官違背程序做出判決，在民間完全一面倒，認為有夠超過，可知這次大法官判決會得不償失。

延伸閱讀

陳以信退出黨內初選 謝龍介致敬：凝聚所有團結力量打敗民進黨

禮讓謝龍介 陳以信退出國民黨台南市長初選

外傳身高145公分要當兵？ 謝龍介：志願役加薪就有精良戰士