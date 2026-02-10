這3名縣議員也遭約談！與高金素梅關係曝光

▲曾任高金素梅助理的屏東縣議員越秋女等人，今（10）日也被檢調搜索約談。（圖／翻攝越秋女臉書）

[NOWnews今日新聞] 原民立委高金素梅疑涉助理費案，曾經擔任高金素梅助理的屏東縣議員越秋女等人，今（10）日也被檢調搜索約談。越秋女2015年到2018年擔任屏東縣議員潘正義助理，2015年到2022年期間也擔任高金素梅助理，2022年首度參選議員就當選。

根據屏東縣議會介紹，越秋女從高金素梅服務團隊轉戰縣議員，出身基層的她，期許能扮演政府與地方之間的溝通橋梁，同時關注原鄉居民醫療權益，並整合串連觀光資源，展現來義鄉多元樣貌。

廣告 廣告

除了越秋女外，台東縣議員陳政宗與花蓮縣議員簡智隆今也都遭約談。陳政宗在2024年，曾以無黨籍身分參選平地原住民立委，與參選山地原住民的高金，兩人還共同發表競選影片，並說兩人沒有政黨包袱只有原住民族權益，並以籌組原住民族黨團為目標，要共同進入立法院。

不過陳政宗僅獲約近萬票，雖在眾多參選人當中已屬不錯成績，但仍不敵國民黨的鄭天財、黃仁與民進黨的陳瑩。

簡智隆也與高金素梅關係良好，去年花蓮馬太鞍溪潰壩導致光復鄉災情慘重，資深藝人于美人就說，曾透過高金素梅委員連絡簡智隆議員瞭解花蓮災區需求。災後花蓮縣議長張峻也曾與高金、簡智隆一起到災區發放物資，協助賑災。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高金素梅涉詐助理費！韓讚：一女當關萬夫莫敵 相信她禁得起檢驗

高金素梅辦公室遭搜索！立法院：偵查不公開 對案情無所悉

高金素梅國會辦公室遭搜索！還有這3立委都因助理費問題官司纏身