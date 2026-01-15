這3星座男身體老實「精神卻很容易出軌」！曖昧界線特別模糊
有些人相處起來看似很安分，行為上也沒有任何越界，但在情感層面卻常讓人感到不安。他們未必真的想背叛關係，卻容易在感情中分心，對外界的情緒連結特別敏感。以下三個星座的男生，常被形容「身體很老實、精神卻容易飄」，問題不在行為，而是在界線感。
TOP3 天秤座：在關係失衡時，特別渴望被重視
天秤座在感情中很在意平衡與和諧，當關係出現摩擦，例如爭吵變多、價值觀出現落差時，內心的不安感也會跟著放大。這時，他們容易對能給予肯定、讓自己感覺被重視的人產生好感。
但天秤同時也害怕衝突，不想打破現有關係的穩定狀態。即使內心出現情緒波動，也多半選擇壓在心裡，不會主動表態，更不會付諸行動。這種曖昧感往往只存在於心理層面，行為上仍會維持界線。
TOP2 雙魚座：情感投射強，容易在心裡放大想像
雙魚座在感情中的界線感本來就偏模糊，情緒容易被牽動。他們對親密關係的期待很高，不只希望有人陪伴，也渴望被理解、被共感。當現有關係無法滿足這些需求時，就可能對外界產生情感投射。
特別是遇到帶有故事感、情緒交流順暢的人，雙魚很容易在心中放大對方的形象，逐漸形成理想化的想像。不過這樣的心動多半停留在內心層次，並未轉化為實際行動，屬於情緒上的依附，而非行為上的越界。
TOP1 雙子座：好奇心強，情緒容易被新鮮感牽走
雙子座對新事物向來充滿好奇，這樣的特質在感情中也很明顯。剛開始交往時，他們會覺得伴侶很有吸引力，話題多、互動密集，但隨著相處進入日常，熱度一旦下降，就容易感到精神空缺。
這時，只要遇到風格特別、話題新鮮、帶點神祕感的人，就可能引起雙子的注意。這種吸引多半停留在想法與交流層面，對他們而言，比較像是對不同性格的好奇探索，而非真的想發展關係。即使心裡有波動，行為上仍會守住底線。
