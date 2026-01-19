這3檔潛力股獲得華爾街高度共識 博通成為首選

瑞穗證券將Airbnb評選為今年的潛力股，理由是該網站的訂房率可望加速成長。(圖片來源/pixabay)

時序邁入美國企業發布財報旺季，再加上地緣政治動盪的干擾，在此局勢下華爾街投資人選股可能得更費心思，所幸分析師透過長期觀察，提供三檔近期內值得關注的個股。

分析師：博通發展速度無人能及

首先是半導體和基礎設施軟體供應商博通（Broadcom），拜人工智慧（AI）應用大行其道之賜，博通旗下特殊應用積體電路（ASIC）熱賣。但與此同時，同業激烈競爭，以及客製化工具恐撼動博通AI市場地位的威脅也隨之而起。

廣告 廣告

分析師Stacy Rasgon在聽完博通半導體解決方案團隊總裁 Charlie Kawwas在CES 2026會議簡報後認為，這些說法是多慮了，短期內博通在ASIC領域不至於被取代。Rasgon給予「買進」（buy）的投資評等，目標價為475美元。

Rasgon認為，在AI競賽中，輝達（Nvidia）創新速度誠然領先群倫，博通客製化AI加速器晶片XPU卻能幫助客戶快步追趕，而博通在3D晶片堆疊和400G SerDes相關創新，輔以龐大的供應鏈等支柱的加持，發展速度可望持續領先同業。

另外，Google旗下TPU晶片需求日益增長，博通透過與Google的合作將大為受惠。根據Kawwas的估計，TPU v7 2026年出貨量估計將從2025年的數十萬顆暴增至數百萬顆。TPU v8出貨量預估在幾個月內將達數十萬顆，2026年底前增至數百萬顆。Rasgon指出，博通先前在財報發布會上預估會收到730億美元訂單，主要來自AI與客製化晶片，顯然實際數字會高出許多。

Airbnb納入飯店訂房、結合AI，業績將明顯有起色

與此同時，瑞穗證券（Mizuho）分析師Lloyd Walmsley將Airbnb評選為今年的潛力股之一，理由是其訂房率可望加速成長。Walmsley指出，Airbnb透過一些策略，包括網站上增加飯店的選項、先預定後付款，以及更便捷的在地比價機制，都是今年成長的潛在動力。

特別是納入飯店服務這個決定，讓Airbnb跳脫傳統短期租賃業務的框架，若策略奏效，未來的增長將因此增加更強勁的動能。Airbnb預定今年在3個市場測試飯店訂房服務，年底前會有更多城市享有服務。

Airbnb也將結合人工智慧（AI）技術推出服務，Walmsley認為，這是讓Airbnb比其他線上旅行社更具發展前景的助力。

綜合這些因素，Walmsley估計Airbnb業績在2026年下半年將大有起色，是一個具備吸引力的「買進」標的，目標價156美元。

Meta股價反應高成本和支出，AI市場發展可望添上漲柴火

臉書母公司Meta則是Walmsley評選的網路類潛力股之一，他認為Meta目前的股價已經反映偏高的成本和資本支出，接下來的看點是其AI市場的進展，以及營收增長，都有助於舒緩投資者的疑慮。

Walmsley認為，Meta在AI領域的巨大投資將開始收成，再加上更好的廣告投報率，企業商家專屬的社群媒體行銷工具Business AI、WhatsApp商業化的推波助瀾，以及推出更高品質的大型語言模型和更強大的產品功能，都將為Meta營收在2026年成長增加動能，並有機會帶動Meta股價向上。

(原始連結)





更多信傳媒報導

ET民調》柯志恩「藍白合」領先賴瑞隆6.3% 中間選民成決勝關鍵

1.25兆軍購機密會議資料外流30秒驚魂 黃國昌立馬回頭繳回

台美關稅15%定調！台灣的投資模式獨步全球 不同於日本與南韓

