「這3檔」Q4當沖爆大量！ 專家揭4共通點：賺錢都是套牢的





近期記憶體類股漲勢趨緩，但根據Q4統計，記憶體類股的當沖比例和交易量都名列前茅，對此，分析師股添樂（陳相州）分享了他的看法，他表示，記憶體這「3檔」股票當沖都爆大量，其中有3個共同點值得投資人關注。

股添樂分析，第4季以來，「當沖比例＋交易量」最大的股票，主要有3檔，第一名是南亞科，當沖比例65%，累積貢獻超過1兆交易金額；第二名是華邦電，當沖比例60%，累積貢獻超過4330億交易金額；第三名是力積電，當沖比例59%，累積貢獻超過4000億交易金額。

股添樂指出，這3檔股票有幾個共通點，「都與記憶體漲價題材有關」、「最近一季平均振幅都有6%以上」、「過去都是銅板價」，另外還有個特殊的共通點，那就是這3檔股票大部散戶都賺錢。

股添樂說明，賺錢的原因不是因為散戶們低檔買進，而是過去套牢時沒來的及逃跑，連跌數年累積了大量散戶，「本來已經決定啟動佛系投資，想不到這波搭上記憶體漲價題材，現在不僅回本，竟然還賺錢了。」

