這3隻小羊怪怪滴! 網傳阿爾及利亞3男裝「綿羊」企圖偷渡 被當場拆穿

網傳三名阿爾及利亞男子假扮綿羊企圖偷渡。 圖：翻攝自Ｘ

[Newtalk新聞] 阿爾及利亞近日傳出離奇偷渡事件。根據使用者提供資訊，當地有 3 名男子為了越境，竟以化妝與偽裝方式扮成綿羊，企圖混入牧民羊群中偷渡。巡邏人員在巡查羊群時，注意到幾隻「動作僵硬的羊」，上前檢視後發現竟是人類偽裝。不過有許多網民質疑其內容真實性。

相關畫面在網路上流傳後，有使用者指出 X 平台系統在貼文下方自動標示這是一則「假新聞」，但依照使用者提供資訊，阿爾及利亞當地巡邏隊確實查獲 3 名以「綿羊裝」企圖越境的男子，並非一般的角色扮演行為。

影像中可見，3 人以白色絨團包覆身體，頭部與四肢以深色布料遮掩，遠距離確實容易混入羊群；巡邏隊正是因為動作異常才拆穿偽裝。

