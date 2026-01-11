這3題面試不能問？公司1回應全網怒：不談薪資是要談戀愛嗎？專家給解方

實習記者藍子瑄／台北報導

近日一名網友分享，自己在面試中詢問薪資、工作內容與公司文化，事後卻收到公司回信表示「面試不適合談這些」。（示意圖／PIXABAY）

「哪些問題在面試時不能問？」是不少求職者心中的疑問。近日一名網友分享，自己在面試中詢問薪資、工作內容與公司文化，事後卻收到公司回信未錄取，並表示「面試不適合談這些」，貼文曝光後，立刻在網路上掀起熱議。對此，1111人力銀行回應指出，部分產業給人印象較傳統，建議面試前可先了解工作內容與待遇，面試當下先聽聽企業說法，提問時也可採取較為中性的語氣進行詢問。

公司回信惹議 網友直言：不談這些難道談戀愛？

該名網友在Threads上貼出，自己面試完後公司的回信內容，對方先是感謝其參與面試，並表示「決定考慮其他人選」，同時特別點出「詢問薪資、職責與工作文化」不適合在面試討論。對此，不少網友直言，「不談薪資、不談工作內容，難道是要談戀愛？」也有人質疑，「面試不談，難道要等到勞資會談才談嗎？」更有不少人直呼這類公司「建議避雷」，認為面試本就是雙向選擇，資訊不透明反而讓人卻步。

1111人力銀行回應：提問不冒犯 是評估的重要依據

針對此事件，1111人力銀行也回應指出，求職者在面試中詢問薪資待遇、實際工作內容與公司文化，本身並不冒犯，反而是協助雙方確認是否適合的重要過程。

1111人力銀行表示，多數上班族求職的核心目標，是希望在合理條件下穩定發展，提前了解職責與待遇，有助於避免入職後產生期待落差；近年也有不少企業選擇在面試初期就主動說明相關條件，提升媒合效率。

1111人力銀行：觀察產業文化 提問方式也很重要

不過，1111人力銀行也提醒，部分產業或企業文化相對傳統，對於薪資或制度的討論時點較為保守，建議面試者可在面試前先行蒐集職缺資訊，面試當下先聆聽企業說明，再視情況提出問題，並以中性、開放式的語氣詢問，有助於降低溝通摩擦。

專家也建議，面試者可透過觀察面試官的提問方式與互動態度，判斷企業風格是否與自身期待相符，畢竟面試不只是公司選人，求職者也同樣在篩選適合自己的職場環境。

