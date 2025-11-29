這3類人喝水要特別小心！哪些人不能喝太多水？解析風險與安全喝水法

雖然知道喝水的好處很多，身體也具有自行調節水分攝取、排出的機制，對大部分的人來說，喝水保健絕對是件好事，但是，對於一些特殊疾病的患者，多喝水可就不能適用在他們身上。

有高血壓、心臟病的人

通常心臟衰弱或是心肌衰竭的病人，也會合併肺動脈高壓以及肺水腫等疾病，喝水應該適量就好，千萬別喝太多。黃偉新進一步說明，臨床上常發現有些高血壓患者，因為出現劇烈喘氣而送醫急救，檢查之後卻發現，是因為肺部積水引發，再持續追查下去，才知道是「喝水喝出問題來」。 這是因為高血壓疾病可能會導致心臟功能變差，當心臟的功能不好，心臟打出去的血液量相對少，不足以維持腎臟等器官的正常運作，如此，就會影響到排尿量，水分也比較容易積存在身體裡。

怎麼做才正確？

有高血壓或有心臟方面疾病的人，對水分的攝取應該多加留心，一定要依照醫師的建議，做必要的飲水限制。

腎臟不好的人

腎臟功能不好的人，原本就很容易水腫，因本身排水功能已經不好了，如果加上長期喝太多水，一旦超過負荷量，就會無法排尿而引起全身水腫，容易導致心臟或腎臟超過負擔。 舉例來說，在肺部若出現急性肺水腫，就會出現呼吸困難、持續咳嗽，這是腎臟病人最常出現的急症之一。

怎麼做才正確？

腎臟功能不好的人，每天必須限制水分攝取量在1500c.c. 以下。

老人或新生兒

不同的齡層，體內水分所占的比例也有所不同，以小孩子水來說，水分約占80～90%、成人占60%，老人則占50%。年長者體內含水量比成人低，需要的水量沒這麼多，再加上高齡者身體機能退化，常會有心臟或腎臟等疾病問題，若是喝太多水，就容易引發前述危機。 至於小嬰兒喝水的問題，因為嬰兒出生後生長發育和其他器官都還沒有成熟，大致到了5～6個月之後，才發展到一個階段，甚至到了1 歲之後，才會逐漸趨於成熟並達到正常標準。

怎麼做才正確？

新生兒的腎臟發育不全，過多的水分會造成健康負擔，尤其是在6 個月之前，要按照醫師指示的飲水量。

（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

