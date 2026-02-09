「這4類菜」殘留最多農藥！辣椒、菠菜都中 營養師曝：很多人第一步就洗錯

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

「多吃蔬菜對身體好，但我也很怕把農藥一起吃下肚，到底該怎麼洗才乾淨？」對此，楊斯涵營養師的美味生活指出，確實，蔬菜提供了我們必要的膳食纖維和植化素，但如果清洗方式不對，反而可能吃進殘留的農藥。因此整理了哪些蔬菜是「農藥殘留高風險群」，以及只要學會「3步驟正確清洗法」，就能讓全家人吃得安心又健康！

這些高風險名單蔬菜 務必「多洗幾遍」

根據歷年檢測數據，這幾類蔬菜因為種植特性，農藥殘留風險相對較高，處理時要特別細心：

廣告 廣告

1、豆菜類（敏豆、豌豆、四季豆）： 這類屬於「連續採收作物」，也就是同一株植物上，同時會有「可以採收的豆莢」和「還在長大的小豆子」。農夫為了保護幼果，在採收期仍需噴灑藥劑，因此是農藥殘留榜上的常客。

2、葉菜類（菠菜、青江菜、羽衣甘藍） ：葉面大，承接農藥的範圍就廣；加上葉柄基部容易積水堆積藥劑，是清洗的重點區域。

3、辣椒、甜椒類：表面有凹陷的蒂頭，非常容易積聚農藥，加上病蟲害多，需要特別注意。

4、十字花科（花椰菜） ：花球構造細密，容易藏匿蟲卵和藥劑，水流難以進入縫隙，清洗難度較高。

正確清洗3步驟

不需要買昂貴的蔬果清潔劑，「流動的清水」其實就是去除農藥最好的法寶！請記住一個大原則：「先洗後切」。

STEP 1：浸泡 (Soak) 將蔬菜先用清水浸泡約3-5分鐘，讓水溶性的農藥溶解

STEP 2：沖洗 (Rinse) 用細小的流動清水沖洗蔬菜

．葉菜類：把葉片撥開，針對接近根部的莖部加強沖洗

．花椰菜/豆類：可搭配軟毛刷輕刷表面，帶走縫隙髒污

STEP 3：切除 (Cut) 洗乾淨後，最後才切除蒂頭、根部或去皮

重要觀念：如果先切再洗，農藥髒水容易從切口滲入蔬菜內部，反而洗不乾淨！

進階去毒小撇步

在烹煮蔬菜（尤其是豆類或葉菜）時，可以採用「開蓋汆燙」的方式。將鍋蓋打開，讓殘留的農藥隨著水蒸氣揮發，這是最後一道安全防線。

想減少負擔？ 可以選這些「相對乾淨」的蔬菜

如果今天想偷懶一點，或是幫幼兒準備副食品，可以優先選擇農藥殘留較少的種類，例如：洋蔥、玉米、蘆筍、酪梨、高麗菜（剝去外葉後）。楊斯涵強調，吃蔬菜不該有負擔，只要掌握正確的清洗觀念，就能享受健康美味！

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

延伸閱讀：

·「這5種蔬菜」生吃營養翻倍！專家點名：煮過反而可惜 花椰菜上榜

·「水龍頭沖肉」比沒洗更髒！醫揭恐怖真相 餐具、蔬菜都可能遭污染