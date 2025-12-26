「這4類食物」吃多恐害便祕、代謝變慢！專家示警 蛋、咖啡都上榜

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

腸道一旦長期處於疲勞狀態，不只容易出現排便不順等腸道問題，對整體健康與外在狀態也可能造成連鎖影響。對此，日本網站「tsuyaplus.jp」指出，腸道不只是消化器官，更與免疫、代謝與肌膚狀況密切相關。若飲食選擇不當，可能讓腸道長期承受過多負擔，導致所謂的「腸道疲勞」。

腸道疲勞的影響 不只在腸道

研究指出，人體約有 7 成的免疫細胞集中於腸道。當腸道長期處於疲勞或菌相失衡狀態時，可能出現以下影響：

•免疫力下降，容易感到身體不適

•消化與吸收效率降低，代謝運作變得遲緩

•排便不順，腸內產生的代謝廢物增加

當腸道環境失衡、排泄不順時，腸內不利菌可能產生對身體不友善的物質，這些物質經由血液循環，可能反映在肌膚狀況上，形成膚況不穩、暗沉等困擾。

這4類食物 吃多容易讓腸道「過勞」

腸道疲勞的形成，與作息、運動量有關，但每天的飲食內容更是關鍵因素。以下食物若長期大量攝取，容易增加腸道負擔，建議留意份量與料理方式。

1、五花肉、培根等高脂肉品

五花肉與培根屬於脂肪含量偏高的肉類，若攝取過多，容易影響腸道菌相平衡，增加腸道消化壓力。

▲調整建議：

•改以汆燙、涮肉方式去除多餘油脂

•使用不沾鍋減少額外用油

•優先選擇里肌肉、腿肉等較清爽部位

2、肉類、蛋類等動物性蛋白質攝取過量

動物性蛋白質若攝取過多，未被吸收的部分可能成為腸道內不利菌的養分，影響菌相平衡。此外，部分動物性蛋白質同時含有較高脂肪，也可能加重腸道消化負擔。

▲建議做法：

•餐桌中適度加入植物性蛋白質來源，如：豆腐、納豆、毛豆、蠶豆等

•避免每餐都以高比例動物性蛋白為主

3、冰品

冰品雖然清涼，但多半脂肪含量高，加上溫度低，容易使腸胃道血流下降，影響消化與吸收功能。當腸胃道長期受冷刺激，消化節奏變慢，也會影響整體代謝運作。

▲建議：

•食用冰品時務必細嚼慢嚥

•搭配溫熱飲品，有助減少腸胃刺激

4、含咖啡因飲品（如咖啡、濃茶）

咖啡因可刺激腸道蠕動，對部分人而言有助排便，但若攝取過量，其利尿作用可能導致腸道水分不足，反而增加排便不適風險。

▲建議攝取量：

•咖啡或濃茶每日約 1-2 杯為宜

•留意是否有腹部不適或排便變化

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

