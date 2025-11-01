「這5件事不做」骨頭會快速變脆！醫示警 教你每天這樣做補回來

說到骨質疏鬆併發症，脊椎壓迫性骨折是一個極其危險卻常被忽視的問題，但多數人並不知情，直到出現駝背變形或劇烈背痛才驚覺嚴重性！對此，陽明交大附醫神經外科謝炳賢主治醫師就來分享預防脊椎老化骨折的5大關鍵策略！

1、預防骨質流失

骨質疏鬆是脊椎骨折的最大元兇！當骨密度像海綿一樣變得疏鬆時，脊椎就像酥脆的餅乾一樣脆弱。這類患者最恐怖的是輕微跌倒就會造成「壓迫性骨折」，不只劇痛難忍，還會導致身高急速縮短。統計顯示，65歲以上女性若骨密度T值低於-2.5，脊椎骨折風險高達70%以上，就像被掏空的大樓，一旦骨質大量流失，脊椎隨時可能崩塌！如果不及時補鈣，患者將面臨終身駝背、內臟壓迫的悲慘命運。

2、負重運動強化骨骼

缺乏運動是骨質疏鬆的「隱形殺手」，當肌肉和骨骼缺乏刺激時，就像廢棄的房屋一樣快速老化。令人震驚的是，長期臥床或久坐的人骨質流失速度是正常人的3倍！不只脊椎變得脆弱，連輕咳嗽都可能造成骨折！每週至少3次負重運動，就像給骨頭「充電」一樣重要！

3、維生素D3強化吸收

維生素D缺乏是骨折的隱藏殺手。當體內維生素D不足時，鈣質就像沒有鑰匙的門一樣無法進入骨骼。最可怕的是，現代人長期室內工作，維生素D缺乏率高達80%！不只影響鈣質吸收，還會造成肌肉無力增加跌倒風險，就像沒有陽光的植物一樣枯萎！令人心痛的是，許多銀髮族因為維生素D不足，原本健壯的骨骼變成易碎的玻璃。

4、防跌措施居家安全

跌倒是脊椎骨折的直接誘因。當銀髮族在濕滑的浴室或昏暗的樓梯跌倒時，脆弱的脊椎就像被重錘敲擊一樣粉碎！這類意外最痛苦的是往往發生在熟悉的家中環境，不只造成骨折，還會讓患者失去生活信心。更可怕的是，一次嚴重跌倒可能引發連鎖性骨折！

5、定期檢測骨密度

忽視骨密度檢測是最危險的「鴕鳥心態」。當骨質像沙堡一樣悄悄流失時，外表完全看不出異常，患者往往在第一次骨折後才發現骨質疏鬆已經很嚴重！不只後悔莫及，治療效果也大打折扣！就像發現癌症時已是末期一樣無奈！

謝炳賢提醒，如果你或家人出現背痛加劇、身高縮短、駝背等症狀，請立即就醫檢查是否已有脊椎骨折，每個月的延誤都可能讓骨質流失更嚴重！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

