這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

對牙齒健康來說，這是個好消息，哈芬登郵報（HuffPost）報導，口腔保健品牌之一「凱斯博士」（TheraBreath）今年推出了深層清潔與美白牙膏，該品牌牙膏專為滿足特定口腔護理需求而設計，讓個人能依需要自行選擇。

「凱斯博士」以口腔健康為宗旨，由哈洛德·凱斯（Harold Katz）於1993年創立，他為了讓女兒愛上刷牙而研發配方。「凱斯博士」牙膏不含麩質、純素、符合猶太潔食標準，並標榜美國製造。

廣告 廣告

這些新推出的牙膏搭配廣受歡迎的「凱斯博士」漱口水，可讓口腔獲得雙重潔淨保護。

1. 亮白（Whitening）牙膏

這款兩支裝的亮白牙膏融合清新薄荷風味，與椰子水、涼感薄荷醇的微妙氣息。品牌稱每日使用兩次，一周即可見效；且因不含過氧化氫，適合敏感牙齒者使用。

據搶先試用者表示，即使經常飲用易讓牙齒染色的咖啡、紅酒，仍明顯感受到其潔白效果；尤其氣味不像某些牙膏過於濃烈，也無刺痛感，僅有持久的清爽潔淨感。

2. 深層潔淨（Deep Clean）牙膏

「凱斯博士」深層潔淨牙膏針對口臭根源，能消除99.99%引發異味、牙菌斑與牙齦炎的細菌。其純淨配方融合薄荷香氣，並帶有義大利檸檬、尤加利與埃及羅勒的芬芳。

3. 健康牙齦（Healthy Gum）牙膏

明尼蘇達大學牙醫學院臨床副教授瑞秋·希倫（Rachel Thelen）指出，多數人未意識到牙周病為牙齒支撐組織的感染，成因正是牙菌斑堆積。這款防蛀、抗牙齦炎含氟牙膏，專為對抗牙齦邊緣的牙菌斑堆積而設計。清爽薄荷風味，融合綠薄荷、胡椒薄荷、香草與綠茶等氣息。

4. 與「鐵鎚牌」（Arm & Hammer）聯名的美白牙膏

「鐵鎚牌」與「凱斯博士」聯名的這款牙膏，稱能同時解決口臭、牙齦炎問題並達到美白效果，且氣味清新、不傷琺瑯質，有效解決口腔中細菌滋生的問題。

消費者表示，用這款牙膏刷牙後，牙齒、舌頭都超級清爽，決定再買大容量裝的。另一人說，他原本就使用「鐵鎚牌」牙膏和「凱斯博士」漱口水，這款產品將兩者合而為一，實在太棒了；兼具強效清潔與漱口水的清新，連美白效果也很讚。

5. 氣息清新（Fresh Breath）牙膏

此牙膏含氟配方採用蘆薈成分，並添加溫和薄荷風味，承諾長達12小時的抗口臭效果。iHerb網站的顧客稱讚它，風味淡雅與對敏感牙齒的溫和感。

更多世界日報報導

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

申請綠卡、入籍須知 USCIS照片新規即刻生效

好人緣是他們：4生肖「人脈通錢脈」年底準備翻身