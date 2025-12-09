這5生肖年底轉運！事業順了財運跟著來

5生肖年底轉運。（圖／翻攝自pexels）





2025年進入尾聲，許多人覺得這段時間就是「等著過年」而已，《搜狐網》 專欄提醒，有5個生肖其實已經悄悄迎來年底好運，自己都還沒發現。工作變順、錢好賺、好消息從天而降。

屬鼠：工作卡點全打開 做事突然變順手

屬鼠朋友今年在工作上可說是煩到不行，方案改來改去、專案推得心累，但最近明顯感受到卡關解除。不但事情變簡單，連平常難溝通的人都開始有了默契。建議屬鼠者趁年底把手上事情好好收尾，這股好運能替明年漂亮開局。

屬兔：默默耕耘被看見 有人在背後替你說好話

屬兔的人今年努力不少，但存在感相對低。不過最近情況大反轉，因為有人已經在背後幫你加分。如果最近有人誇你或感謝你，記得大方收下，因為這些都是你努力的成果。

屬龍：荷包悄悄變鼓 收入比之前多了

屬龍的朋友今年在金錢上壓力不小，總覺得錢不夠花。不過這幾週不妨翻翻帳戶，有不少人發現「錢真的變多」。有屬龍做業務的上班族透露，本月到手比上月多了快一萬元，連自己都沒注意到。年底獎金、報銷、甚至久未歸還的借款都有可能「一口氣回家」。建議屬龍者把這波進帳先存起來，過年更安心。

屬蛇：本命年終於轉運 壓力逐漸消散

屬蛇的朋友今年本命年確實走得辛苦，破財、小人、事事不順樣樣遇過。但最近開始明顯「鬆一口氣」。年底建議屬蛇者把心放穩，最難的階段已經過去了。

屬雞：破財壓力減輕 財運開始回溫

屬雞的人今年支出滿滿，還款、份子錢一堆，薪水一到帳就進入倒數模式。但最近花錢卻沒有那麼心慌了：大筆支出告一段落，或是意外的小進帳補上空缺。建議屬雞者趁現在做年終預算，把明年財務規劃排好，日子更穩。

廣告 廣告

東森新聞關心您

民俗說法，僅供參考

更多東森新聞報導

斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度

蔬菜、豆腐、花生粉全出事！富樂、雅香、辛殿都上榜

曾任李登輝御醫 台灣心臟研究權威連文彬辭世

