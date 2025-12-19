這5種水果升糖速度驚人！營養師曝第1名千萬別榨成汁

生活中心／杜子心報導



台灣被譽為「水果王國」，一年四季幾乎都有盛產水果，也讓不少人養成天天吃水果的習慣。多數民眾普遍認為，水果富含維生素與纖維，是健康的代名詞，「多吃一點也沒關係」，甚至有人把水果當正餐在吃。不過，對此營養師李婉萍就提醒，其實有5種常見水果升糖速度特別快，若沒控制份量，對血糖影響不容小覷，尤其對糖友與想控制體重的人，更要特別留意。





「這5種水果」升糖速度超驚人！營養師曝「保命份量」避開高糖陷阱

李婉萍表示升糖最快的水果是西瓜。（圖／翻攝自李婉萍YT頻道）

廣告 廣告

李婉萍在個人YouTube頻道發影片，盤點「升糖最快5水果」，第一名就是西瓜，水分高、好入口，卻也是血糖飆最快的水果，她建議一天最多一碗，且千萬別打成果汁；第二名鳳梨則是越熟越甜，吃下肚血糖就像坐雲霄飛車，每天以2個手掌心大小為限。至於第三名熟香蕉，一旦表皮出現黑點，代表澱粉已轉成糖分，建議一天一根就好；第四名芒果甜度高又容易吃過量，每天最多一碗；而第五名顆粒小、讓人停不下來的葡萄，吃多很快就會超標，一天約10顆最剛好，李婉萍強調重點不在禁吃，而是「份量管理」。

「這5種水果」升糖速度超驚人！營養師曝「保命份量」避開高糖陷阱

李婉萍指出吃水果的關鍵是要注重攝取的份量。（圖／翻攝自李婉萍YT頻道）





至於水果該飯前還是飯後吃？李婉萍也給出建議，她表示水分多的蓮霧、水梨、桃子適合餐前吃，增加飽足感；偏酸的柳丁、橘子、草莓容易刺激胃酸，則不建議空腹；含消化酵素的鳳梨、木瓜、奇異果則適合飯後吃，避免胃部不適。她也補充，糖友並非不能吃水果，只要記住1份水果約60大卡、含15公克糖分，一天2份為原則，像10顆葡萄、半顆芭樂或1小顆蘋果都算1份，呼應國健署「天天5蔬果」原則，吃對種類、抓好份量，才能真正吃得健康又安心。

原文出處：「這5種水果」升糖速度超驚人！營養師曝「保命份量」避開高糖陷阱

更多民視新聞報導

冬至吃「這些」比湯圓更開運！命理師曝9招轉運法

飯店房間免費升等有訣竅？前員工揭1方法成功率高

吳婉君穿高衩泳衣騎馬 時尚照辣翻一票粉絲

