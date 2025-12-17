這5種水果竟是血糖殺手！ 西瓜、鳳梨升糖速度最快

國健署雖然提倡「天天五蔬果」，鼓勵民眾每日至少攝取3份蔬菜和2份水果，以補充足夠的維生素、礦物質及膳食纖維，但營養師李婉萍提醒，並非所有水果都適合無限量食用，她特別點名5種升糖速度最快的水果，強調重點在於份量控制。

營養師李婉萍提醒，並非所有水果都適合無限量食用。 （示意圖／Pixabay）

李婉萍在衛教影片中指出，西瓜因水分含量高，血糖飆升速度最快，每日攝取量最多一碗，且切記不要喝西瓜汁。鳳梨則是越熟越甜，食用後血糖會如同坐雲霄飛車般快速上升，建議一天吃2個手掌心大小的份量即可。

香蕉的蕉皮一旦出現黑點，代表「澱粉變糖分」，會導致血糖飆高，李婉萍建議1天1根就好。芒果同樣是甜度很高的水果，常常讓人一不小心就吃過量，每日最多只能吃1碗。至於小小1顆、酸甜滋味讓人停不下來的葡萄，吃多了血糖很快就會超標，一天10顆是最適合的份量。

西瓜因水分含量高，血糖飆升速度最快，每日攝取量最多一碗，且切記不要喝西瓜汁。 （示意圖／Pixabay）

針對民眾關心水果應該飯前還是餐後吃的問題，李婉萍曾撰文分享，由於各種水果所含營養成分不同，對人體的影響也略有差異。對於無特殊症狀或需求者，可以將水分含量多的水果，如桃子、水梨、蓮霧等選在餐前食用，能帶來飽足感。

李婉萍進一步說明，偏酸的柳丁、橘子、草莓等水果，因為會刺激胃酸分泌，不宜空腹食用。其他具有消化酵素的水果如鳳梨、木瓜、奇異果等，因含有利於分解蛋白質的酵素，空腹食用會加重胃部不適，因此適合飯後吃，有助於消化順暢。其他營養成分對人體較溫和的葡萄、芭樂等水果，則於飯前飯後吃都可以。

