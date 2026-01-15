「這5種水果」其實都是蔬菜？專家曝分類真相 顛覆99%的人認知

高血壓被稱為「沉默的殺手」，長期控制不佳，恐增加心臟病、中風與腎臟病等風險。除了規律服藥與運動外，飲食調整也是穩定血壓的重要關鍵。 其實在日常飲食中，從全穀根莖類、水果蔬菜類到堅果類等六大類食物裡，就藏著不少「天然降血壓好幫手」。只要選對食材、用對烹調方式，融入每天三餐，就能在不知不覺中幫助血壓維持穩定，為心血管健康加分。 在全穀根莖類、水果蔬菜類、堅果類……等六大類食物中，有些食材是對於降血壓是有幫助的，只要把這些食材做適當的烹煮，融入天天要吃的三餐飲食當中，就能輕鬆控制血壓。 番茄：鉀、茄紅素慈濟大林醫院腫瘤中心營養師賴思吟指出，番茄富含鉀、茄紅素等營養素，鉀能夠加速排除血中所含的鈉，幫助降低血壓，尤其是重口味及血壓偏高的人，更應增加鉀的攝取量。研究發現，番茄可以提升食物的天然風味，改正吃太鹹的問題，也有助於降低血壓；茄紅素則可以降低體內的壞膽固醇，避免血小板聚集，進而形成血栓，預防高血壓併發症。 這樣吃最健康番茄洗乾淨後可以直接吃食用，但最適合的吃法是入菜食用或是打成番茄汁。研究發現，煮番茄的時候，加一點醋，可以幫助水解切斷碳與碳之間的連結，加一點油，則可以讓油溶性的茄紅素溶解，

