「這5種水果」其實都是蔬菜？專家曝分類真相 顛覆99%的人認知
你以為蔬菜就是蔬菜、水果就是水果嗎？其實答案沒有這麼簡單！在不同的分類方式下，身分可能完全不一樣。究竟它們是蔬菜還是水果？一起來看看這些顛覆常識的有趣冷知識，原來我們每天吃的食物，分類比想像中還要複雜又有趣！
蔬菜水果怎麼分？
農業部說明，其實蔬菜水果區分，是要依照哪種方式分類。若是依照園藝學學術分類，西瓜、草莓、番茄(無論大小果) 、甜瓜類，這5種皆為蔬菜。
園藝學上可供人食用的木本植物為果樹，草本植物為蔬菜。但是也有例外，例如百香果、木瓜、鳳梨與香蕉等植株，雖為草本植物，但分類為果樹。
若是依照拍賣市場代號分類，則以食用方式區分，佐餐使用多以蔬菜分類，點心及飯後食用則以水果分類！
（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）
