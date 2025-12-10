這5種赴美簽證注意！ 12／15起社群須設為「公開」便於安全審查

美國在台協會今宣布，自12月15日起所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，須將社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便安全審查。（本報系資料照）

赴美簽證是確認身分及入境美國的重要資格審查。美國在台協會（AIT）今（10）指出，自12月15日起，所有申請H1-B、H-4、F、M及J簽證者，須將社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便安全審查。新規定將涉及「非移民的專業性職業工作人員」、上述工作人員之非移民配偶子女，以及學生簽證。

美國在台協會今日在社群發布消息表示，自12月15日起，所有申請「H1-B」、「H-4」、「F」、「M」及「J」簽證者，必須將其社群媒體帳戶隱私設定調整為「公開」，以便進行必要的審查，從而根據美國法律確認其身分及入境美國資格。

廣告 廣告

據了解，「H1-B」屬於非移民專業性職業的工作人員，美國公民及移民服務局（USCIS）會認定是否屬於專業性職業。「H-4」則為上述H1-B的非移民配偶或21歲以下子女，該規定配偶不得在美工作，但21歲以下子女可上學。這款簽證的涉及對象，將可能包括台灣高科技人才及眷屬赴美工作。

而「F」、「M」及「J」類簽證皆為非移民學生簽證，該簽證自今年6月起才恢復受理預約。

美國國務院指出，美國簽證是特權而非權利，將利用所有可取得的資料進行篩選和審查，以識別不符合入境條件，或對美國的國家安全或公共安全構成威脅的對象，每一次簽證審查都是攸關國家安全的決定。

【看原文連結】