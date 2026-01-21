「這5種食物」千萬別放冰箱門！專家：恐吃進大量細菌 這1樣幾乎每個家庭都中

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

美國農業部（USDA）提醒，冰箱的溫度分布並不均勻，食物的擺放位置會影響保鮮效果與食物安全。冰箱門因為開關頻繁，溫度波動最大，並不適合存放容易變質的食物。根據「eatingwell」網站分享，以下是5 種不該放在冰箱門的食物，以及適合放門邊的選擇。

5 種不該放在冰箱門的食物

1、牛奶

雖然冰箱門看似方便擺放大瓶牛奶，但這裡的溫度不夠穩定，容易加速細菌滋生，增加變質風險。美國乳品協會建議將牛奶存放在冰箱後方，因為那裡是最冷的區域。

2、雞蛋

有些冰箱門有專用蛋架，但美國蛋品協會指出，雞蛋應放在冰箱內部的層架上，溫度才穩定。雞蛋最好放在原裝紙盒內，以防水分流失，也能避免吸附異味。

3、生肉與家禽

生肉與家禽含有汁液，若外包裝破損可能污染其他食物。冰箱門不僅溫度不穩，也容易因開關門造成汁液滴落。最佳做法是將它們放在冰箱底層，並用保鮮膜密封或放入密閉容器。

4、水果與蔬菜

雖然方便拿取，但水果與蔬菜應放在冰箱的保鮮抽屜，那裡濕度可調，能延長保鮮時間。一般來說，水果適合低濕度，蔬菜適合高濕度環境。

5、起司

起司應放在冰箱專門的起司抽屜（通常位於中層或底部），因為這個抽屜會引導額外冷空氣，保持低溫但不會凍結，非常適合儲存起司與熟食肉片。

適合放在冰箱門的食物

·調味品：如楓糖漿、番茄醬、美乃滋，這些保存期較長，能承受溫度變化。部分品牌甚至建議放在冰箱門。

·沙拉醬：開封後的沙拉醬可放在冰箱門保存約 2 個月（依瓶身標示為準）。油醋類分層屬正常，搖勻即可。

·飲料：汽水、果汁等，即使不冷藏也能保存，但冷藏後口感更佳，冰箱門是存放飲料的好位置。

冰箱溫度小知識

USDA 建議冰箱應維持在 4℃（40℉）或以下。冰箱門溫度波動較大，每次開門都會讓門內食物接觸到較暖的空氣，因此只適合放不怕溫度變化的物品。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

