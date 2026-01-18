「這5種食物」絕不能放隔夜！銀耳湯也中鏢 醫嚴厲警告：不是有冰就沒關係

很多人以為把食物放冰箱就萬無一失，隔天繼續吃沒問題，但這個觀念可能讓你的腸胃和健康付出代價！秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師就來告訴大家5種最不該隔夜吃的食物，幫助大家建立完整的食品安全知識！

1、綠葉蔬菜類

這可能是隔夜食物最重要也最容易被忽視的核心問題！綠葉蔬菜隔夜的危險主要是「亞硝酸鹽累積」，不單純是食物變質。很多人一開始只覺得菠菜、青江菜放冰箱應該沒事，但仔細了解會發現，這些葉菜類本身含有較高的硝酸鹽，經過烹煮和長時間存放後，細菌會將硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽，這種化學變化和你冰箱溫度多低沒有絕對關係。

2、海鮮類食物

海鮮的腐敗速度遠比其他食材快！很多人一開始以為「放冰箱就能保鮮」，但實際上海鮮有許多隱藏的風險因子。

．蛋白質分解快：海鮮的蛋白質結構特殊，即使冷藏也會快速分解產生組織胺

．細菌繁殖力強：海鮮表面的細菌種類多，低溫只能延緩不能完全阻止

3、半熟蛋和溏心蛋

隔夜蛋類對不同保存方式的風險完全不同。全熟的水煮蛋冷藏後還算安全，但半熟蛋、溏心蛋、荷包蛋的未凝固蛋黃就是細菌的溫床！正常情況下，新鮮的半熟蛋要當餐吃完，但有些人覺得「反正有冰就沒關係」。

4、菇類料理

很多人以為菇類「看起來還好好的可以繼續吃」，卻不知道它可能產生嚴重的腸胃問題！菇類最可怕的特性是「蛋白質含量高且易變質」，當烹煮後的菇類放置過久，會產生大量細菌代謝物，這種「食物毒素累積」雖然不像食物中毒那麼立即嚴重，但風險依然存在，特別是腸胃較弱的人更要小心。

5、銀耳湯和木耳類

這是最容易被低估的隔夜食物！很多人煮一大鍋銀耳蓮子湯，覺得「甜湯應該很耐放」，但銀耳、木耳這類食材泡發和烹煮後，會釋放大量多醣體，這些營養物質同時也是細菌最愛的培養基。隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

