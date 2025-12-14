這6種食物養出癌體質！名醫陳衛華成功抗4癌分享：20年壞習慣釀慢性發炎，癌後共處「這樣做」
過去民眾聞癌色變，但根據最新統計顯示，台灣癌症5年相對存活率已突破6成，意味著愈來愈多患者在走過手術、化療與放療後，迎來更長的「癌後人生」。然而，這段旅程並非治療結束就告一段落，而是另一場需要耐心、紀律與支持系統的長跑。台灣癌症基金會日前在「第19屆十大抗癌鬥士頒獎典禮」中強調，癌後長期共處已成台灣新常態，如何讓病友活得穩、走得久，是下一階段醫療與社會支持的關鍵。
被譽為「奇蹟醫師」的宏信診所院長陳衛華，就是在這場長跑中最具代表性的身影。30年間，他歷經骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌、血癌等4癌纏身，卻在一次次身心煎熬後站得更挺。
他以醫師與病人雙重身分告訴病友：「正規醫療是抗癌的基礎，但要讓病友能長期穩定、活出品質，還需要將營養照護、生活型態與心理調適整合起來。」
從醫師到4度罹癌，更懂病人心情
陳衛華原是醫學中心的心臟內科醫師，但32歲正值醫學生涯起飛之際，卻被一場突如其來的骨癌，徹底改變生命軌跡。「醫生也是人，也會悲傷害怕，當時的心情用生不如死來形容也不為過。」
陳衛華的骨癌部位發生在左腳大拇指，一度擔心會失去整個下肢。幸運的是，為他執刀的醫學院恩師，巧手為他保住了腿，卻沒想到這只是他抗癌近40年生涯的開端。
42歲那年，他發現腎臟癌，47歲遭逢甲狀腺癌，最後又罹患血癌。4度對抗癌症，讓他比任何人都清楚：逃避不是選項。
「對抗癌症，絕對不要逃避治療！只要有信心，就等於成功了一半！」
▲陳衛華抗癌成功後，經常以自身為例，分享抗癌保健的經驗。（圖／取自陳衛華臉書）
4癌接連敲門，竟是20年壞習慣養出癌體質
癌症4度敲門，陳衛華曾反覆問自己：「為什麼我一再罹患癌症？」
但回顧他過去的生活，其實並不令人意外。
陳衛華從小就在父親好友的縱容下，幾乎天天喝汽水，且持續好幾年，還常搭配易孳生過氧化脂質與黃麴毒素的蠶豆酥、花生等零食。
當了住院醫師後，更是過著「浪子」般生活：晚睡、抽菸、喝酒、嗜甜…甚至到山區部落義診時愛上檳榔，漸漸成癮，一天要吃掉好幾包——高壓忙碌下，身體長期處於慢性發炎。
直到發現癌症後，他審視過去的生活習慣，才驚覺必須改變。
戒除不良習慣「金不換」
「戒除不良嗜好，真的是浪子回頭金不換！」
他罹癌後，與家人一起全面調整飲食：謝絕高糖分及高GI（高升糖指數）碳水化合物、戒加工食品、拒絕反式脂肪，米飯改成糙米或胚芽米，餐桌上多半是蒸魚，蔬食料理則占約7~8成。
剛開始他也非常不習慣，「蔬菜都用汆燙，根本沒味道，連夾起菜的欲望都沒有。」但想到家人、也為了幫助更多癌症病人，他告訴自己：「我要活得更健康，死得有尊嚴。」
抗癌30多年來，他下班不再出門應酬，味蕾也漸漸適應。陳衛華把生活步調放慢：每到中午，他喝一杯磨豆咖啡，獎勵自己飲食正確、生活習性適當。
下班回家吃晚餐、散步、練氣功、聽爵士樂、吹薩克斯風，讓身體從緊繃的醫療生涯中重新找回節奏，並在晚間11點左右就上床，讓自己慢慢進入睡眠狀態。
正規治療＋營養調養＋生活重建，一個不能少
陳衛華認為，癌症治療不能只看手術或化療，而是「正規治療＋免疫力提升與生活調養」的整合。他強調，「癌症進行手術、化療、放療、免疫療法、標靶治療，無論哪種處置方式都是暫時抑制症狀。」
很多病人在術後不懂得保養，導致癌細胞在體力虛弱時再度活躍。他以自身經驗提醒：「正規治療與輔助療法兩者同時進行，效果最好。」
此外，營養重建也是關鍵。他引用研究指出，健康細胞只吸收適量抗氧化物，而癌細胞會無限制吸收，結果反而導致其更快走向死亡，這也是為何抗氧化物對癌症有幫助。
不過他也提醒，癌症病人要以正規治療為主，輔助治療為輔，千萬不要在有經濟壓力的情況下勉強購買營養品，增加心理負擔與壓力。
6致癌食物，從小就要避免吃
陳衛華曾在書中分享6種易致癌的食物，提醒國人最好從小就要避免食用：
1.零食類：含有色素、糖精、化學調味，如餅乾、糖果、糕點、蜜餞、調味飲料、汽水等。
2.高油脂類：油類容易因遇熱變質而致癌，如漢堡、薯條、炸雞、油條、鹹酥雞等油膩食物與炸物。
3.燒烤類：如烤肉、烤香腸、烤土司等，無論是烤焦處或燒烤產生的PM2.5，都是危險致癌因子。
4.豆穀類：花生、蠶豆、核果等食品，容易因保存不良產生黃麴毒素和黴菌，進而引發肝癌。
5.醃製品：臘肉、火腿、熱狗、香腸、培根等多添加保色劑、硝酸鹽等，皆為強烈的致癌物質。
6.硼砂製品：過去油麵、鹼粽、魚丸、蝦仁等製品，常添加硼砂增加彈性、脆度及保水性，目前我國已禁止添加在食品中，但仍不時查獲業者違法添加，因此民眾仍要注意。
抗癌近40年長跑，愈活愈開闊
他常對癌症患者說，「放寬心，不緊張，別憂鬰。」
因為癌症可說是一種慢性代謝疾病，怨天尤人的負面情緒，會把身心帶進無氧的醣解系統環境裡，助長癌細胞生長迅速。
因此，不想未來如何如何，活在當下就好。
陳衛華說，面對癌後長跑，病友們在照顧身體的同時，也別忘了照顧內心。
他鼓勵病友把焦點放回內在、在日常中保持覺察與善念，「生活的束縛不是阻礙，而是最好的試煉，真正的修行不在外境，而在心境。」
當「心不被外境所轉」，即便日子繁忙，仍能在每一個當下修行與成長。
▲年過花甲的陳衛華，迄今仍在臺中持續看診工作，以積極樂觀態度面對癌後長跑。（圖／陶聲洋防癌基金會提供）
