這6處雲林親子景點太療癒 和風美拍、萌寵互動、免門票莊園成熱門亮點

Photo Credits：wow4rachel、emo2280

雲林有許多讓大人小孩都會笑開懷的療癒天地，大家去過了嗎? 從充滿日系氛圍、還能餵萌寵的和風莊園，到以乳牛為主角的遊樂牧場、免費入園的可可巧克力主題園區，再到夢幻兔子神社、落羽松秘境與超可愛積木主題公園，每一站都是充滿驚喜與回憶點的必玩亮點，把雲林變成孩子的快樂遊樂場吧！

【雲林 6 處親子景點】

虎珍堂地瓜糕點專賣

千巧谷牛樂園牧場

土庫驛可可莊園

虎尾澄霖沉香森林

麥寮國小積木公園

虎珍堂地瓜糕點專賣和風美拍打卡

Photo Credits：chalina.0323、leveret.lili、wow4rachel

台灣唯一專門製作地瓜糕點的店家，嚴選雲林在地生產的地瓜，結合創意烘焙，糕點製作強調手工去皮地瓜泥，不添加一滴水、無人工添加物，打造出獨特、高品質且少負擔的甜點。店舖以老宅改造，充滿昭和時代復古感，好看又好拍也成為亮點之一。

營業時間：10:00-18:30，週四公休

地址：雲林縣虎尾鎮自強街147號

交通：從雲林高鐵站搭乘 201 快捷公車 (高鐵快捷) 往虎尾方向，在「持法媽祖宮 (頂溪)」站下車，下車後步行約10分鐘

千巧谷牛樂園牧場乳牛主題與蒸汽小火車遊園

Photo Credits：pudding910410、salilly1020、 shih_5313

千巧谷牛樂園牧場結合在地崙背酪農文化，以可愛乳牛彩繪建築、免費入園、親子體驗餵牛、餵魚、DIY烘焙、沙坑，享用鮮奶點心、窯烤披薩。園內還有小沙坑、蒸汽小火車遊園，提供寓教於樂的農場休閒體驗，讓遊客近距離接觸乳牛、品嘗香醇鮮奶製品。

營業時間：週一~週五 09:00-19:00，週六、日 09:00-20:00

地址：雲林縣崙背鄉東興路182之32號

交通：建議自行開車前往

土庫驛可可莊園免門票的巧克力可可主題景點

Photo Credits：beckhamhong66、sharon_mylife813、abcd10082

以巧克力為主題的休閒莊園，從可可樹栽種到可可豆烘焙、研磨製作，都是莊園一手包辦，提供旅客體驗巧克力 DIY、免費試吃巧克力，在園區裡設置膠囊休閒屋、瞭望台與鐵塔、大型相框裝置藝術可拍照，富有歐式莊園氛圍。

地址：雲林縣土庫鎮大同路1之2號

交通：高鐵到虎尾站，搭乘台西客運301號公車在「土庫」站下車，再步行13分鐘左右

虎尾澄霖沉香森林可愛兔子神社與落羽松

Photo Credits：k.a.i_photo、emo2280、salilly1020

澄霖沉香味道森林館坐落於雲林虎尾，佔地約5.8公頃，以柏樹、榕樹、落羽松等80多樹種，加上奇岩巨石與水流池塘，打造出充滿禪意的日式景觀庭園。池塘中有大大小小的愛心小島可愛無比，落羽松在映照天光的湖面上增添浪漫氣息。園區內還增設兔島神社，可以近距離與可愛活潑的小兔子與小羊們互動。

營業時間：8:30-17:30

地址：雲林縣虎尾鎮惠來75-6號

交通：建議開車前往

麥寮國小積木公園／多啦A夢積木主題公園

Photo Credits：qiuung

以積木加上學童彩繪組成公園圍牆、水管，彷彿打開ㄤㄤㄤ多啦 A 夢的任意門，來到動畫場景中，可愛程度直接破表。推薦與同條路上的鎮東宮炮仗花景點安排順遊、一起玩。

地址：雲林縣麥寮鄉中山路260號

交通：建議自行開車前往

撰稿者/韓微微