這AI訂位平台有詐！多店家貼公告「沒有合作」 千元代訂費幾近餐費

網友使用「AutoReserve」平台訂位未成功才知受騙。圖／翻攝畫面

隨著外食需求增加，業者為了促進消費者與店家間訂位便利性，紛紛推出訂位平台，不過一名網友分享，日前使用「人工智慧預約餐廳網站AutoReserve」訂位，到了現場店家卻表示「沒有訂位資訊」，上網一查才發現許多網友也曾使用該平台訂位，並預先支付「擔保信用額度費」，擔憂訂位不成錢討不回來。

使用「人工智慧預約餐廳網站AutoReserve」訂位！到餐廳現場才知受騙

原PO分享，日前使用「人工智慧預約餐廳網站AutoReserve」訂位，不過抵達現場時店員卻稱「沒有訂位資訊」，進一步確認電子信箱，才知道預約失敗；事後結帳，店員表示該店家「只有電話預約」，出示訂位網站才發現是「詐騙」，緊急致電掛失金融卡。

廣告 廣告

原PO指出，當時只是想訂位，於搜尋引擎一查就跳出AutoReserve訂位系統，並沒有想太多；直到被店員提醒，驚覺有異，才發現早有許多餐廳業者貼出公告，指出「沒有合作、不會在該網站收取訂金或信用卡資料、這是假冒訂位網站、勿在不明網站付款」，而社群上也有網友遇過類似事件。

許多餐廳業者貼出公告，與「AutoReserve」訂位平台沒有合作，呼籲勿在不明網站付款。圖／翻攝畫面

只是訂位就被扣款27,500日圓？代訂費幾乎快超越餐費

早在去年2月，就有網友在社群詢問AutoReserve訂位規則，網友指出自己使用該平台訂位日本餐廳，隨即「被收取了手續費和擔保的信用額度費」，總金額高達27,500日圓（約新台幣5,527元），納悶若系統幫忙訂位不成，會把信用額度費退還嗎？

當時也有網友質疑「這個預約手續費是代訂費用嗎？還是到餐廳後還會再退刷部分」，表示一開始沒看仔細，以為是官網預約系統就先預訂，事後才知道是代訂網站，結果吃一餐要將近2000元代訂費，紛紛回應「剛剛也被刷了一筆5000多的」、「同問！預定後立馬刷了700多跟2千多請問用餐後會退款嗎？」、「代訂費超貴…快要比餐費還貴」。

網友使用「AutoReserve」訂位，擔憂若訂位不成，高達27,500日圓（約新台幣5,527元）討不回。圖／翻攝自Dcard

許多網友討論錢是否能夠討回，一名網友指出，基本上擔保費之最高取消費用2萬5是必退的，但代訂手續費「不管有沒有訂到，就必然要收費，因為他已經幫你服務了」，另外一名網友也回應「訂位成功就扣款不退回」。

使用代訂平台要三思！除消費者疑慮，業者也不買單

網友紛紛提醒使用該平台「一定要三思」，因為只要訂位，就會被收取手續費；不僅如此，根據日本媒體報導，該平台2023年就已經推出，當時許多消費者看好平台，認為可以在減少溝通之下，請AI幫忙訂位，省去親自撥打電話時間，不過店家及學者卻有所顧慮。

據《TBS》報導，業者反映雖然店家接受電話訂位，不過接到AI致電仍感困擾，舉例平台電話中會撥出「我是AutoReserve。我們代替客人處理『XXX』預約電話。我會傳達給您客人想要的日期與時間。準備好了之後，請按『1』。如果您現在正忙，請按『9』」，業者認為若在忙碌中相當困擾，且電話另1頭是AI，間接溝通容易出差錯。

知名餐廳也貼出公告「請勿透過 AutoReserve 進行訂位」。圖／翻攝自Smith & Wollensky TW

另外該平台是以網路上公開情報製作店家頁面開放訂位，導致店家容易在不知情的情況下收到消費者的預訂，因此接到AI突然打來訂位，就會非常困擾，且多數餐廳僅開放1個月訂位，平台卻會擅自接收2、3個月後訂位資訊。

當時日媒向該訂位平台營運公司尋求說明，卻遲遲沒有回應；專家指出，雖然AI訂位平台為一項商機，不過系通原則讓人難以適應，也呼籲平台營運公司改善相關服務，加深與店家的相互了解與尊重，同時減少消費糾紛與疑慮。



回到原文

更多鏡報報導

日「人類洗澡機」限量開賣！15分鐘自動清潔烘乾、還可播音樂 售價曝光

台北不解之謎？他問「溫州大餛飩」狂開分店 內行揭關鍵：湯不是用來喝的

台灣人必備1物超紅！外國人狂要 他點名外交部送這2款