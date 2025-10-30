「這App」快下載！ 能免費生成AI影片 還支援繁中





人工智慧新勢力再登亞洲！OpenAI宣布旗下AI影片生成平台「Sora」正式登陸台灣、泰國與越南，這也是該應用繼美國、加拿大之後首次進軍亞洲市場。Sora主打以AI技術快速生成、重製與分享短影片，並支援在地語言操作，讓創作者能更輕鬆打造個人化影音內容。

根據OpenAI官方說明，Sora目前於iOS平台開放免費下載，使用者不需邀請碼即可註冊。不過，若GPU使用量在24至48小時內超過負荷，系統可能會暫時改為「邀請制」以確保穩定效能。

Sora 最大亮點在於「Cameo」功能，用戶可經過身分驗證後，將自己的臉部影像嵌入AI生成的影片中，打造獨一無二的專屬內容。一般使用者可製作 最長15秒影片，而專業版（Pro）使用者透過網頁介面可生成最長25秒影片，並可使用分鏡與編輯工具進行更細緻的創作規劃。

在安全性方面，根據OpenAI介紹，Sora內建多重防護機制，包含可見與隱藏浮水印、青少年使用限制以及家長監控功能，並限制使用頻率以控管GPU 負載、防止濫用。OpenAI強調，這些設計是其「安全、負責任的AI部署策略」的一環，確保年輕族群也能在安全環境中創作。

OpenAI 近期亦推出Sora 2模型，可生成更擬真且符合物理規則的影片，並支援多步驟指令與音訊整合，讓使用者能以短影音或語音樣本將自己融入AI場景中，開創更進階的互動創作體驗。

Sora今年初在北美推出後，一週內iOS下載量即突破 62.7萬次，登上美國App Store熱門榜首。OpenAI期望亞洲市場能複製這股熱潮，讓更多創作者能利用AI打造新世代的創意影片生態系。

（封面示意圖／翻攝Sora網站）

