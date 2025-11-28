這ETF被買爆「單月破70億美金」 南韓政府急了：測驗通過才能買





面對全球投資市場越來越像「高速遊戲」，南韓散戶正成為金融界最受討論的群體之一，從迷因股到AI，如今更是大舉湧入美國高槓桿ETF，單月爆買70億美元並推升全年成交突破300億美元，面對快速膨脹的風險，南韓監管機構祭出新規定：所有想交易海外槓桿或反向ETF的散戶需強制上課與測驗才能交易。

根據彭博社數據指出，南韓投資人湧入美國槓桿型ETF的速度已經創下歷史新高。僅在10月，境外槓桿ETF的買入額就突破70億美元，全年累積更超過300億美元，直接刷新南韓海外投資紀錄。這些資金集中於三倍做多半導體的SOXL以及三倍做多納斯達克指數ETF TQQQ，使南韓在美股槓桿產品中成了最重要的境外買家。

廣告 廣告

這波投資熱潮帶來的影響已不僅限於ETF本身，韓國散戶的交易量大量推升券商美元回購協議需求，使相關金融機構的repo部位膨脹到2019年的15倍，進一步加重韓元匯率承壓，使韓元長期停留在1,400區間。匯市波動也讓監管機構注意到：槓桿ETF熱潮已開始影響到金融體系的其他層面。

▼南韓投資人湧入美國槓桿型ETF的速度已經創下歷史新高。（示意圖／取自Pexels）

更令人驚訝的是，南韓散戶的資金甚至改寫了美國個股的交易結構，像量子運算公司 IONQ，因其兩倍槓桿ETF（IONL、IONX）受到韓國投資人追捧，成交量竟超越 Amazon、Microsoft 、Google等大型科技企業，有分析師指出，這顯示南韓買盤已具備左右部分小型科技股走勢的力量。

過去韓國散戶偏好如蘋果和特斯拉等標的，但這兩年已全面轉向半導體、AI與高槓桿科技商品。SOXL在2025年成為南韓最受歡迎的境外單一金融商品，買入金額高達1.12兆韓元(約7.65億美元)，Nvidia、Meta、Alphabet、Palantir、IONQ與TQQQ也都名列熱度前茅。整體而言，28.7%的海外ETF持倉都是槓桿或反向型基金，形成高度集中且波動性極高的投資組合。

然而這樣的策略可能在回撤時造成巨大損失，許多投資人忽略槓桿ETF每日調整的特性，以為兩倍或三倍ETF可以長期跟隨標的走勢，但「波動衰減（Volatility Decay）」與「複利效應（Compounding Effect）」會讓長線表現與原指數產生明顯落差。南韓金融監督院指出，大部分散戶並未完全理解這些產品的結構，卻在極短時間內投入大量資金，風險不容小覷。

▼許多投資人忽略槓桿ETF每日調整的特性，以為兩倍或三倍ETF可以長期跟隨標的走勢。（示意圖／取自Pixabay）

為了降低系統性風險，監管機構宣布自12月15日起推行新的門檻制度，散戶若想交易海外槓桿或反向ETF，必須先完成一小時的線上課程、通過三小時的模擬交易測驗，並接受海外衍生品資格審查。此舉不只希望降低誤解產品結構所造成的損失，也希望讓投資人能在高速槓桿市場中具備更完整的風險意識。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



跑船8年存千萬 想靠ETF半退休 ChatGPT「高度肯定」他嗨了

40歲月投3千該怎麼買？ 網建議「新手ETF入門款」：有耐心才見效

補充保費新制惹議！ 專家曝「這款ETF」：領息不用擔心被課稅