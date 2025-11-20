通信上校著軍服陪吳志中參加柏林安全會議 謝日升中將之後再一例

〔記者涂鉅旻／台北報導〕外交部政務次長吳志中19日在柏林安全會議發表公開演說，疾呼台歐攜手加強合作。值得注意的是，吳志中在個人臉書頁分享一張身穿我國軍常服、掛通信兵科領章的現役上校合照，也是近兩個月內，繼參謀本部聯二次長謝日升中將赴華沙安全論壇後，再有中高階軍官著軍服參與歐洲國際會議的情形，背後意義不言自喻。

吳志中19日在柏林安全會議演說時提倡台歐合作重要性，他表示，全球化讓歐洲與印太的安全相互影響，威權國家的合作讓民主陣營面臨新的挑戰，歐洲的和平與印太穩定息息相關；他認為，台、歐具有高度合作潛力，包括假訊息防治、資安防護、能源穩定與保護關鍵基礎設施，且在AI、半導體與供應鏈方面有高度互補，其中台積電赴德勒斯登設廠，就是台歐互信象徵。

值得留意的是，吳志中在個人臉書發表一系列參加會議的合照，其中包括一張與我國現役陸軍上校的合影，雖然吳志中並未提及這位上校的身分，但從其兩面旗幟交叉、一道閃電在中央的領章研判，應為通信專長。

在此之前，我國參謀本部情報參謀次長謝日升中將9月底前往波蘭，參加華沙安全論壇，就是身著空軍的藍色系軍常服，別上二枚將星，與我國軍人為保持低調，多身穿西裝出席外國公開場合的往例大不同。外界當時分析，這象徵台、歐雙方的交流已獲實質提升。

