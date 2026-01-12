通信部隊回編陸軍 顧立雄：資通電軍專注網路戰、電子戰

今年元旦陸軍悄悄在各軍團成立資電作戰群或設立直屬通資連，通信部隊移編回陸軍，而非堅持由資通電軍指揮部管轄，至於編制做轉變是否影響戰力，國防部長顧立雄今（12）天表示，通信聯隊回歸作戰區可達到指揮扁平化、即時迅速支援，而資通電軍所要專注的就是網路戰跟電子戰，以後會成為專業性部隊。

成立資電作戰群 顧：資通電軍持續滾動檢討編制

2017年資通電軍指揮部編成，前總統蔡英文任親自出席為指揮部授旗、授印，這個被視為「第四軍種」的神秘部隊，主要負責電子作戰、資訊作戰、網路安全與軍隊內部通訊管理，不過平面媒體報導，今年元旦陸軍悄悄在各軍團成立三個資電作戰群，花蓮與澎湖防衛指揮部則設立直屬「通資連」，通信部隊從資通電軍移編回陸軍。

國防部長顧立雄表示，通信聯隊主要負責支援作戰部隊聯戰通訊，現在回歸作戰區做實質指揮，一方面指揮可以扁平化，一方面可以即時迅速支援，至於資通電軍所要專注的則是專業部分，也就是網路戰與電子戰，強調資通電軍未來會成為一個專業性部隊。

有專家認為，國軍的電子與網路戰力需要強化，但這和一般部隊通資業務是兩回事，而過去新制剛實施引發基層抱怨，導致指揮體系與人事調動都出現「斷鏈」狀況，恐怕也會影響戰力。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，資通電指揮部的層級是屬於獨立的指揮部，如同一個兵監單位，過去由於缺乏實兵，所以把陸軍東西單位部份併入，現在回歸就可以讓兩者功能更加完整且相輔相成。

相關部隊歸還陸軍，是為了統籌通資能量與兵力運用，因應現代化戰爭需求，國軍編制也必須滾動做調整。

