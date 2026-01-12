通信部隊回編陸軍 顧立雄：資通電軍專注電子戰、網路戰

國防部長顧立雄今(12)日受訪表示，通信部隊主要負責支援作戰部隊的野戰通信，而資通電軍所要專注的就是網路戰跟電子戰部分，會持續滾動檢討編制。(黃敬文攝)

國軍今年將通信部隊編回陸軍，而非堅持由資通電軍指揮部管轄；國防部長顧立雄今(12)日受訪表示，通信部隊主要負責支援作戰部隊的野戰通信，而資通電軍所要專注的就是網路戰跟電子戰部分，會持續滾動檢討編制，未來也有機會進一步與電展室做充分合作。

顧立雄表示，通信連隊的部分，主要是在負責支援作戰部隊的野戰通信，現在回歸到作戰區做實質指揮，一方面指揮可以扁平化，一方面當然就可以即時、迅速的支援，所以配合回到陸軍是屬於通信、野戰通信這塊。

他指出，現在資通電軍要專注的就是專業的部分，即網路戰、電子戰兩部分，網路戰跟電子戰的部分會陸續滾動式檢討編制，更重要是專業人才的培育以及加強，接著就是如何招募到好的人才而且能夠留住，甚至進一步與電展室做充分的合作。

顧立雄強調，資通電軍以後會成為的是一個專業性的部隊，國軍會朝向這個目標來努力。

