通信部隊編回陸軍 顧立雄：資通電軍會成為專業性部隊

資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。

