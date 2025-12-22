通勤上學不Blue 警力到位守護第一線日常

▲第三分局加強校園周邊交通疏導，守護學童及校園安全。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】今（22）日不只是Blue Monday，更是北捷發生暴力事件後的第1個上（學）班日，為降低民眾對於公共場域可能的不安情緒，第三警分局特加強校園周邊安全維護，守護學童及校園安全，同時增派警力於轄內大慶捷運站前守望，維護學童及捷運通勤族安全，提升見警率，讓民眾的上（學）班之路更為安心。

▲第三警分局長謝有筆率隊前往國小現場關懷，讓上學之路多了一份看得見的安心。

本（22）日為事件後首個上學日，為確保市民及學童人身安全，安定學童家長情緒，第三警分局於上、下學尖峰時段，派遣警力加強校園周邊安全維護及交通疏導，守護學童及校園安全，分局長謝有筆亦特別率隊，前往轄內樹德等國民小學現場關懷，讓這段再平凡不過的上學之路，多了一份看得見的安心。

第三警分局轄內東、南區交通節點密集，除了臺中、精武、五權及大慶等4處火車（捷運）站大眾運輸場域外，並有多家大型百貨商場林立，在北捷暴力事件發生當日起，第三警分局已連續3日增派警力及協勤民力，不定時在上述各交通節點及人潮密集處所提升巡守密度，即時應變。事件發生後的上班首日，更增派警力於轄內大慶捷運站，守護民眾的通勤日常。

▲警方守護通勤族安全，讓民眾的上班路更為安心。

第三警分局除提升轄內臺中火車站、三井Lalaport、台中大魯閣新時代購物中心、秀泰百貨台中站前店及建國市場等人潮聚集處所巡守密度外，並與上開場域所屬物管或保全單位建立聯繫窗口，完善緊急通報與處置機制，並協助強化場館內外安全管理措施，讓危機發生當下，第一時間即能妥適處理。

第三警分局強調，警察戮力以赴堅守崗位，並將持續滾動式檢討，強化各項維安作為，請民眾安心；同時宣誓打擊不法之決心，確保轄內秩序與民眾安全無虞，共同維護東、南區治安，另呼籲市民如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，或通報轄區派出所，共同維護公共安全。（照片記者鄭瑞芳翻攝）

▲星期一上學不Blue，員警守護第一線日常好安心。