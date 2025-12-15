通勤北車10分鐘生活圈！最俗房價十大捷運站一次看 這站2天就買賣一間

記者陳韋帆／台北報導

依靠捷運通勤、移動已是台北人生活習慣，交通樞紐台北車站10分鐘捷運生活圈，房價最便宜的十站中，以萬華5字頭最便宜，板橋江子翠站交易最熱絡，平均2天就至少買賣一件。

實價登錄顯示，此次統計最具價格優勢的站點為板南線的龍山寺站，其周邊近一年成屋平均單價僅約58.9萬元，為十站中最親民的價格。江子翠站近一年成交件數達221件，交易最熱絡，相當於一天半就能成交一件。距離台北車站僅1、2站之遙的西門站、北門站、小南門站，平均單價仍落在7字頭，相比台北車站的82.1萬元，保有逾20萬元的價差。

10分鐘通勤台北車站，十大房價最親民捷運站出爐。（圖／永慶提供）

萬華龍山寺站最具房價優勢 板橋江子翠站房市交易最熱絡

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，雖然龍山寺站屬萬華老城區，住宅以公寓與老大樓為主，整體價格不高，但其較親民的單價以及便利性，近一年交易量達147件，房市交易熱絡。對預算有限、同時希望住在北市核心帶的首購族而言，是入手門檻相對友善的選擇。

榜上交易最熱絡的捷運站，為板南線上的江子翠站。她說，江子翠早已是成熟商圈，生活機能優越，加上距離板橋和台北車站等蛋黃區皆不遠，吸引許多購屋族優先置產於此。從江子翠站通勤至台北車站僅需約9分鐘，周邊平均單價為65.7萬元，對比台北車站也有一定價差，價格相當有競爭力。

距離台北車站1、2站 也擁有相對便宜房價

而距離台北車站僅1、2站之遙的西門站、北門站以及小南門站此次也進榜。

陳金萍表示，三站擁有相對較短的通勤距離，近一年平均單價仍落在7字頭。其中，西門站平均單價為71.8萬元，北門站約73.0萬元，小南門站則以78.4萬元排在第十名。

她說，這三站離北車最近，同時又具有機能優勢，對想住在北市心臟地帶、又想維持預算彈性的購屋族來說，是值得探索的區域。

