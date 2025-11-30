通勤單趟45分鐘要不要換工作？她被主管情緒轟炸崩潰求助 網勸：薪水再高也不值得

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

每天通勤快一小時，到底值不值得？一名女網友因搬回家住後，通勤變成單趟45分鐘、塞車甚至逼近55分鐘，讓她每天一到公司就覺得「人已經累了」。更讓她動念離職的是，主管情緒化到讓她心力交瘁，她無奈 PO 文求助：「這樣的工作應該換嗎？」

每天通勤快一小時，到底值不值得？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上以「通勤時間超過30分鐘要換工作嗎」為題發文，透露目前薪水3萬6000元、年終至少1個月，「但聽說基本都會領到1.5~2個月」，公司也有8點半到9點的彈性上班時間。但看似不錯的條件，卻被她指出有2大硬傷：第一、「通勤」，她每天騎車單趟45分鐘，遇到塞車直接奔55分鐘，等於一天光在路上就要花近90分鐘。這是她第一次遇到工作地點不是住家附近，「每天上班都覺得好累」。

第二、是「主管的情緒」。原PO指出，主管心情好時什麼都好，但心情不好就開始追問到底、怎麼解釋都不對，「說原因又說你在找藉口？？直接承認錯誤又說想知道為什麼我會這樣想…反反覆覆的」。原PO透露，目前附近也能找到33K～35K的工作，只是薪資落差讓她很猶豫到底該不該換？

貼文曝光後，引發網友共鳴，「通勤時間太長等於平均時薪下降」、「通勤距離去跟薪水評估，覺得不合適換就對了，我朋友每天台北新竹通勤，但錢很多他做的還是很開心」、「職場環境的重要性大於通勤時間！！我也是通勤一小時左右（走路+輕軌+捷運）但職場環境壓力不大，下班立刻準時走人也沒有人說什麼，薪水一樣普通，這樣不會想離職」。

