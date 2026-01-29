通勤地獄橘線藏金！中永和頂溪站旅運年破2千萬 景安雙捷加持房市稱王

記者陳韋帆／台北報導

2025年中和新蘆線旅運量「松江南京、忠孝新生、頂溪、古亭」通通破2千萬人次最多，房市又以「景安、中山國小、永安、新莊」交易都超過150件最熱門。（圖／永慶房屋提供）

台北捷運中和新蘆線（橘線）貫穿雙北人口最稠密區域，2025年各站旅運數據與房市表現同步揭曉。「松江南京、忠孝新生、頂溪、古亭」年旅運量通通破2千萬，房市交易熱度又以景安、中山國小、永安、新莊，全年交易件數分別是244、187、166、161件表現最亮眼。房仲指出，龐大旅運量不僅是人口密集度指標，房市交易熱度差異下，也反映在新北市購屋、通勤台北市的需求，其數據也反映捷運橘線在雙北通勤路網中的核心地位。

2025年北捷橘線松江南京站以2603.9萬人次奪下「通勤王」，忠孝新生站則以2569.8萬人次位居第2，兩站均具備雙捷運交會優勢。頂溪站與古亭站旅運量亦突破2000萬大關，其中忠孝新生站單價達104.3萬元，為全線最高價站點；松江南京站單價約92.1萬元；頂溪站雖非轉乘站，但憑藉永和人口密度與地利優勢，旅運量排名第3，2025年房市表現最為亮眼，全年成交達244戶，單價約56.9萬元，顯示強勁自住支撐力。

2025年中和新蘆線(橘線)旅運人次、房市交易熱度及房價統計。（圖／永慶房屋提供）

景安站雙捷優勢奪全線住宅交易冠軍 中山國小站小坪數宅吸納北市首購族

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，景安站與環狀線交會，且周邊平均單價約55.8萬元至62.6萬元，相較北市門檻親民許多。除了景安站，永安市場與南勢角站的旅運量也均名列全線前10，穩定維持在1400萬至1700萬人次之間，顯見中和段在人口密度與居住需求上極具剛性，是首購與成家客群的熱門指名區。

而關於中山國小站為台北市交易最熱絡站點。她指出，該站鄰近晴光商圈與中山北路辦公區，生活機能極其成熟。陳金萍指出，中山國小站去年平均單價約77.8萬元，交易多以小坪數住宅為主，平均購屋總價約1587萬元，是小資族在台北市少數能以1600萬元內入主的捷運宅。這種「低總價、高效能」的產品特性，使其成為台北通勤族入主中山門牌的熱門捷徑，熱度僅次於新北景安站。

新莊丹鳳輔大站房價4字頭最親民 塭仔圳重劃區最具未來潛力

陳金萍說，針對預算更為受限的購屋族，中和新蘆線末端的丹鳳站與輔大站仍是房價窪地，平均單價分別為41.1萬元及41.6萬元，是全線少數保有「4字頭」甜甜價的區域。陳金萍表示，儘管這兩站目前的旅運量約落在6、7百萬人次，尚屬成長階段，但其緊鄰正進行大規模開發的塭仔圳重劃區。隨著區內產業引進與人口遷入，預期未來旅運量能將有顯著提升空間，目前進場具備較佳的房價基期優勢。

展望未來，她認為，橘線作為橫跨新莊、三重、蘆洲、台北市心及中永和的重要動脈，隨重劃區發展與交通建設互補，房市結構將更趨穩健，隨2026年房市步入量縮價盤期，選購捷運宅時應回歸旅運量能與實際生活機能考量。松江南京、忠孝新生等高旅運站點保值性強，而丹鳳、輔大等低價站點則具備增值想像空間，購屋者可依據自身通勤成本與資金規劃，在橘線沿線尋找最合適的落腳處。

