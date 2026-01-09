通勤尖峰大誤點！台鐵樹林板橋間突失動力 北上延誤近1小時

台鐵列車行經樹林至板橋間時突然失去動力，導致部分列車嚴重誤點。(台鐵示意圖) 圖：台鐵公司／提供

[Newtalk新聞] 台鐵今(9)日通勤尖峰時段發生列車異常事故，一列列車行經樹林至板橋間時突然失去動力，導致部分列車嚴重誤點，造成不少通勤族嚴重延誤，現場民眾一度擠在站內月台動彈不得，北車也出現排隊申請誤點證明的人潮。

台鐵一列迴送商務專列上午7時左右在樹林=板橋間，西線機車突然無動力，造成南北向列車延誤。台鐵公司說明，今日上午7時48分起，第2A次列車(樹林=台北)行駛於樹林至板橋間西線中性區間時，因路線壅塞，司機員依規定降速通過，因操作不慎，使列車停於中性區間(無電區間)導致無法動力行駛，影響該路段行車。

台鐵接獲通報後立即派遣救援機車前往支援，並將該編組推送至板橋站，北上行經該區間列車誤點約35至50分鐘不等，行車狀況於上午9時左右逐步恢復正常。

事故發生後，樹林至板橋間一度改採東線單線行車，南北向列車均受影響。現場民眾一度擠在站內月台動彈不得，北車也出現排隊申請誤點證明的人潮。根據台鐵列車動態資訊顯示，截至上午10時50分許，台鐵仍有33班列車大誤點。













