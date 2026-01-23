通勤找配套！ 北捷新規「搭捷運勿用」行動電源

台北捷運宣布新規範，旅客進入捷運範圍內，不能使用行動電源。（圖／東森新聞）





最近國內外都發生旅客搭乘捷運時，行動電源自燃冒煙事件。對此，台北捷運宣布新規範，旅客進入捷運範圍內，不能使用行動電源！如果導致發生失火等，造成公共危險的情事，將依法究辦並進行求償。只是很多旅客習慣在搭車時充電，又或是在站內的租借站借行動電源，現在完全不能使用，難免直呼不方便。

北捷祭出新規範，呼籲旅客只要進入捷運系統，包括出入口，還有車廂內，都不能使用行動電源充電。不少人習慣趁上下班搭車通勤時，插著行充充電，但再來可不能這樣做，就是為了避免行動電源自燃，冒煙等情況影響安全。

廣告 廣告

民眾vs.記者：「滿不方便的吧，就畢竟捷運如果搭很久的話，就是可以充比較久，我自己在捷運可以瞇一下，可能就充一下電，可能出去的時候需要用到手機，會在捷運上的時候充比較多，（現在就是要改變這個習慣），那就可能會有一點小不方便，但是還可以接受。」

而多數捷運站內都設有行動電源租借站，有人習慣進站租借，在搭車途中充電，出站順便在其他站點歸還，但再來也得注意，只能借出站使用，不能在捷運內充電。

北捷安全衛生處處長林榮輝：「發現旅客使用行動電源，我們將予以委婉勸導並予以制止，造成實質影響公共安全情事的話，我們將予以依法究辦，並且求償。」

捷運旅客（1.16）：「行充爆炸了。」

車廂內瀰漫白色煙塵，16日就有旅客行動電源自燃，民眾趕緊拿滅火器滅火，就怕再有類似意外，北捷也在全線配置，行充滅火緊急應變工具。北捷人員：「裡面這是水桶消防用水，夾子跟耐燃的手套。」

桶子裝消防用水，人員戴手套，用夾子將行動電源丟進水桶內，能快速降溫阻止復燃。北捷廣播：「捷運系統內請勿使用行動電源。」

北捷指出，目前國內軌道業都未禁止攜帶行動電源，但為了公共安全，將正式公告不能使用，雖然仍以勸導為主，但萬一發生燃燒意外，旅客就得負起責任。

更多東森新聞報導

最後訊號消失火山口！阿蘇山直升機失聯 航行軌跡曝

南韓「最後貧民窟」失火！首爾江南區九龍村陷一片火海

濃煙狂竄！新北民宅4樓火警 初判起火原因曝光

