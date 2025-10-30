通勤新視界：劉蔚霖彩墨創作個展

【記者蔡富丞/綜合報導】現代人日常的「通勤」不再只是移動，更是潛藏哲思與創作能量的場域！｢通勤新視界—劉蔚霖彩墨創作個展｣自10月29日起，於國立新竹生活美學館美學堂開展，展期至11月30日止(週一休館)。藝術家劉蔚霖取材自身多年通勤經驗，將例行性的視覺符號、移動中的心境轉折，昇華為獨特的彩墨創作，展覽聚焦於通勤者內在的「心象構築」，邀請觀者一同進入這場身體與思想共振的視覺旅程，重新解讀人、地關係形成的全新地景。

廣告 廣告

通勤新視界：劉蔚霖彩墨創作個展

通勤中，人們日復一日地依循著大量的視覺符號，從交通號誌、廣告畫面到重複的城市地景，完成了各種系統性的運作。然而，劉蔚霖提出了頗具詩意的觀點：當我們不處於工作或家庭的環境之中，「過渡（移動中）」的特別狀態便是自我反思與想像力流動的最佳時機。現場展出共30件彩墨畫，以「時間軸」、「符號奇境」、「行動的書寫」系列深入探索通勤的內在狀態，不同系列代表著通勤者一天的心境轉變與個人經歷，以及呈現一種有節奏卻又忙碌的移動狀態。

通勤新視界：劉蔚霖彩墨創作個展

藝術家劉蔚霖表示，展覽的核心精神在於詮釋通勤的重複性動作，使人進入類似「心流」或「沉思」的狀態。此時，身體在空間中持續移動，思想也隨之共振，人們已不再用同一心態去解讀常見、慣用的符號。藝術家將這種身心共振的經驗，進一步轉化為對環境中視覺符號的解離與重構。