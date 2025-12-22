通勤族借不到車有解了 黃心華成功爭取央北YouBike多點擴建

248251222a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市新店區央北重劃區近期 YouBike 借用需求持續攀升，卻頻傳站點無車可借，引發民眾不便。新北市議員黃心華在過去半年密集接獲通勤族與居民反映，實地了解使用情況後，成功爭取央北地區YouBike站點全面擴充，一次新增至少66格車位，回應長期累積的交通需求。

黃心華指出，先前已協調微笑單車公司加強補車調度，但在通勤尖峰與假日時段，借車需求遠高於現有容量，補車措施效果有限，問題始終反覆出現。為從根本改善借不到車的情形，團隊轉向檢討站點空間配置，透過會勘方式，逐一盤點站點周邊可利用場域，在不影響行人動線與公共安全前提下，確認多處具備擴充條件。

廣告 廣告

黃心華表示，本次規劃採取多點分散、全面微增策略，避免集中單一站點造成使用壓力。包含社宅央北二路側將新增至少6柱，央北一路與中山路口新增至少10柱，央北二路與央北二路206巷口新增4柱，其餘社區路側共新增27柱，十四張公園文記街側新增19柱，整體配置更貼近實際生活動線。

248251222a03

除已確認增設的車位外，目前仍有至少20柱車位正進行整地與規劃，待工程完成後，將進一步補強央北重劃區YouBike網絡密度，提升整體可近性。

黃心華強調，央北重劃區屬於低密度開發、綠地比例高的生活型社區，完善公共自行車系統，有助滿足短程移動需求，也能降低汽機車使用頻率，為地方打造更友善的低碳交通環境。未來期待透過系統性容量調整，真正做到想借就有車，讓央北成為兼具永續與生活品質的示範重劃區。

照片來源：新北市議員黃心華臉書翻攝

更多CNEWS匯流新聞網報導：

淡水大停水損失破千萬 陳偉杰跨局處檢討後續補償進度

三重公園變身毛孩樂園 王威元推公益音樂會助浪浪找到家

【文章轉載請註明出處】