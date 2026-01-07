通勤族哀號！TPASS快斷炊「沒備案」 王義川搖頭：4縣市重災區

即時中心／黃于庭報導

國民黨、民眾黨在立院挾著人數優勢，不僅多次提出爭議法案，更數度封殺1.25兆國防預算，如今已經2026年，今年度中央政府總預算仍遲遲未審議，其中攸關通勤族權益TPASS，恐怕最快月底就會斷炊，交通部公路局也坦言「沒有備案」。對此，民進黨立委王義川今（7）日呼籲藍白「行行好」，不要欺負市民及業者，盡速將總預算審查通過。

王義川表示，立法院到目前還沒進行總預算審查，國防部編列F16後續訓練計畫費用，也包含在裡面。因此，他請國民黨、民眾黨行行好，儘快進入總預算審查，若對任何一筆預算有意見，就在審查時再來論辯，要刪多少錢、凍結多少錢公開討論，不要把案子放到延會都不審。

另外則是TPASS斷炊問題，王義川說明，1200元月票可搭捷運、公車、機捷、台鐵、國道客運、公路客運等，若1個月使用超過1200，當中差額就是交通部要付；而北北基桃使用量最高，這就是為什麼交通部公路總局指出，北北基桃是重災區，因為上述4縣市獲得最多補助。

快新聞／通勤族哀號！TPASS面臨斷炊「沒備案」 王義川搖頭：這4縣市重災區

民進黨立委王義川。（圖／民視新聞）

王義川進一步指出，若總預算沒有通過，代表交通部沒辦法把這筆錢撥給台北市、新北市、基隆市與桃園市政府，未撥款的話客運業者、台鐵、捷運公司便拿不到錢，下一步可能就是退出TPASS。

舉例來說，若客運業者延後收到款項，王義川認為頂多撐1、2個月，下一步就會對司機薪水下手，因為業者付最多的就是油錢、電費與薪資，最倒楣的就是駕駛員；若其退出TPASS，倒楣的就是一般乘客。

最後，王義川苦勸，若這筆錢不撥下去，倒楣的會是一般市民、客運公司、公共運輸司機，請國民黨跟民眾黨行行好，不要欺負市民、不要欺負公車業者，也不要欺負台鐵員工、捷運員工，要這些公司拿錢出來。

