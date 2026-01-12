通勤族安心有保障 桃園編列6.2億續推TPASS

TPASS補助待中央到位 桃園先行編列6.2億元確保不中斷。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】TPASS基北北桃1200定期票為中央推動的重要民生交通政策，基北北桃已形成緊密生活圈，通勤與通學需求高度重疊。桃園市政府表示，為確保政策穩定延續，今年度已編列6.2億元預算因應，並呼籲中央儘速確認相關預算，避免影響通勤族權益。

桃園市交通局指出，TPASS自112年7月上線以來，已成為基北北桃通勤、通學族群高度仰賴的交通工具。桃園與雙北間就業、就學與日常往來頻繁，跨縣市移動已成生活常態，TPASS不僅有效降低交通支出，也提升公共運輸使用率，對維繫區域整體運作與生活便利性具有關鍵作用。

交通局長張新福表示，為落實這項攸關民眾權益的重要政策，桃園市府已於115年度預算中專款撥補公共運輸業者，在中央補助尚未到位前，將與基北北立場一致，先行籌資代墊，確保TPASS服務不中斷，並建議中央善用既有結餘款項，提升政策執行彈性。市府也期盼立法院儘速完成審查，讓TPASS政策得以穩定推動、永續發展。(圖/資料照)