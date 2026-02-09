通勤族崩潰！文湖線一早異常 北捷：已恢復正常、調整班距中

北捷文湖線今（9日）一早發生異常狀況！對此，台北捷運公司表示，目前已經恢復正常運作，班距正在調整當中。不過仍建議有時間壓力的旅客，可以預先規劃其他替代路線，避免因此延誤既定行程。

文湖線今一早發生異常狀況。（示意圖／中天新聞）

文湖線往南港展覽館方向的列車今日稍早出現延誤情形，由於是通勤族上班尖峰時段，不少上班族在threads發文回報狀況，有網友表示，尖峰時間平均30秒有一班車，結果今天月台直接被人群擠爆，「等了7班車才上去」。

據悉，所有開往南港展覽館站方向的列車，疑似受到系統問題影響，每一班都會卡在半路軌道上，無法正常進站。

