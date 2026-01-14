通勤族惡夢？男怨北捷「這2站」轉乘走到腿軟 眾人搖頭：真魔王是它

生活中心／王文承報導

一名男子因不滿轉車距離過長抱怨：「到底是誰建造了南京復興跟景安這兩站？」（圖／資料照）

捷運路網貫穿台北、新北、桃園，早已成為學生與上班族生活中不可或缺的交通工具，但仍有不少乘客對部分轉乘動線感到相當困擾。近日就有一名男子因不滿轉車距離過長抱怨：「到底是誰建造了南京復興跟景安這兩站？」貼文曝光後，引發網友熱議。

男怨北捷這2站轉乘走到腿軟 眾人揭魔王是它



一名男網友在社群平台《Threads》發文表示，自己明明已對台北捷運系統相當熟悉，卻仍對南京復興與景安站的轉乘設計感到崩潰。貼文一出，不少網友心有戚戚焉，紛紛吐槽，「南京復興從綠線走到文湖線可以走一輩子」、「上禮拜睡過站被迫在景安轉乘，轉到我都有時間在裡面當觀光客」、「走到文湖線感覺像過了一個世紀」，甚至有人戲稱「這兩站根本是來幫助大家補足運動量的」。

廣告 廣告

此外，也有不少人點名板橋站才是真正的「魔王級轉乘站」，「我有一次從板橋要轉環狀線，走著走著就跑去逛大遠百了」、「藍線轉黃線真的超遠，走到懷疑人生」。也有人指出新埔與新埔民生站之間的轉乘距離同樣不友善，「還得風吹雨淋，相比之下景安站都算好了」。

至於擁有「六鐵共構」、被視為台北門面的台北車站，也難逃網友吐槽，「每次去北車都像在走迷宮」、「從北車或北門轉機場捷運，走一趟我都可以看完一集《炮仔聲》」，直言轉乘距離實在過於考驗腳力與方向感。

更多三立新聞網報導

錯過還有機會！專家點名要抱緊「這10檔」股票 這家公司營收預計將暴漲

富不過三代？老夫妻手握4千萬因兒「1請求」面臨破產 晚年生活超淒涼

親哥劈腿還吸血準嫂子！妹子揭超渣行徑：彷彿成了壞人 結局超展開

PUA最高境界？醫院貼「願意加班」海報 這4句話令眾人傻眼：再一刀就倒

